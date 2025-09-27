edición general
Más de 600 militares españoles, en alerta por el aumento de la tensión en Líbano: los ‘cascos azules’ denuncian el riesgo de los recientes ataques israelíes

Más de 600 militares españoles, en alerta por el aumento de la tensión en Líbano: los ‘cascos azules’ denuncian el riesgo de los recientes ataques israelíes

Bombardeos cercanos a la base y el impacto de un dron han provocado el reproche de FINUL En las últimas semanas se han producido nuevos bombardeos e impactos israelíes en el sur del país. En medio de esta situación hay más de 600 militares españoles. La FINUL (Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano) es una de las operaciones internacionales que más efectivos de España alberga.

#1 soberao
En octubre de 2024 atacaron cuarteles de cascos azules cuando invadieron Líbano y no solo los atacaron sino que solicitaron a la ONU que desmantelara la misión: elpais.com/internacional/2024-10-04/la-onu-rechaza-la-peticion-de-isra
No quieren testigos y cada muerto es una victoria para el sionismo que busca eliminar toda la población nativa como si fuera un videojuego.
