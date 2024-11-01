Más de 20 buques comerciales cruzaron el Estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, según informe

Más de 20 buques comerciales atravesaron el Estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, en medio de la creciente tensión regional y el bloqueo naval impulsado por Estados Unidos contra Irán, según informó The Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses. El dato introduce un elemento de incertidumbre sobre la efectividad del operativo militar en la zona, ya que horas antes el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había asegurado que ningún barco había logrado atravesar el bloqueo hacia puertos iraníes