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Más de 20 buques comerciales cruzaron el Estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, según informe

Más de 20 buques comerciales cruzaron el Estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, según informe

Más de 20 buques comerciales atravesaron el Estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas, en medio de la creciente tensión regional y el bloqueo naval impulsado por Estados Unidos contra Irán, según informó The Wall Street Journal citando a funcionarios estadounidenses. El dato introduce un elemento de incertidumbre sobre la efectividad del operativo militar en la zona, ya que horas antes el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) había asegurado que ningún barco había logrado atravesar el bloqueo hacia puertos iraníes

| etiquetas: guerra de irna , bloqueo de ormuz
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8 comentarios
7 0 0 K 110 actualidad
skaworld #2 skaworld
Vaya... Siempre recordare este dia como aquel en el que CASI controlo el estrecho de Ormuz  media
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ombresaco #5 ombresaco
#2 Es es como el equipo que casi ganó el partido porque casi marcó 5 goles?
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skaworld #7 skaworld *
#5 Parecido, es como el equipo que casi gano el partido marcando casi 5 goles pero defecando entre tanto en el banquillo, en las gradas, en el cesped, untandose de excrementos entre ellos y luego proclamando que han ganado aunque todo el mundo puede ver que no y que han llenado todo de mierda.
1 K 23
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#2 el capitán de los piratas Epstein, su Akuna No Mi es la TACO TACO
2 K 39
#4 Pitchford
Irán ha empezado a dejar pasar a muchos, con peaje o sin peaje, sólo por joder.. xD
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YoSoyTuPadre #1 YoSoyTuPadre *
El original pero es muro de pago:
www.wsj.com/livecoverage/iran-us-strait-of-hormuz-blockade-updates/car



El CENTCOM en esta guerra se está cubriendo de gloria :roll:
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ombresaco #3 ombresaco
no deja claro si entraban en el golfo pérsico o salían
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masde120 #8 masde120
Pero no era que los unicos que Usa bloquea son los que han ido a puertos de Irán? creo que hay desinformación por todas partes
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menéame