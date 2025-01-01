edición general
Más de 130.000 chats de Claude, Grok, ChatGPT y otros LLM legibles en Archive.org (eng)

Un investigador ha descubierto que más de 130.000 conversaciones con chatbots de inteligencia artificial, como Claude, Grok, ChatGPT y otros, pueden encontrarse en Internet Archive, lo que pone de manifiesto que las interacciones de las personas con los robots de inteligencia artificial pueden archivarse públicamente si los usuarios no tienen cuidado con la configuración de uso compartido que activan. La noticia se produce después de que Google descubriera que Google indexaba conversaciones de ChatGPT que los usuarios habían configurado para c

Muro de pago, y me jode, porque ser interesante lo que dice.
Dice que ocurrió cuando se compartían los chats con un link y acababan indexados. Me preguntó si también puede pasar con otras apps que también permiten compartir mediante links en la nube como Acrobat pro. Si es así debe haber la tira de PDFs confidenciales desperdigados.
