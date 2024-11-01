edición general
Más de 1200 periodistas despedidos en dos años: La crisis de la industria del videojuego también afecta a los medios

Según Press Engine, el número de periodistas especializados en videojuegos ha caído un 25 % en dos años, con más de 1200 profesionales dejando el sector, debido a múltiples factores.

1 comentarios
#1 Depronto
Por cierto, la ironía de esta noticia es que la publica una página que le han pillado varias veces usando IA, aparte de clickbaits y errores varios.
