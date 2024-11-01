·
Más de 100.000 cubanos han solicitado en 2025 la nacionalidad española con "ley de nietos".
El trámite cierra el próximo 21 de octubre, salvo que se apruebe una nueva prórroga.
|
etiquetas
:
cuba
,
nacionalidad
,
ley de nietos
,
dictadura
#1
Macnulti_reencarnado
No nos van a faltar profesores de salsa en muchos años.
7
K
48
#3
ChatGPT
#1
vienen solo los médicos, recuerda
2
K
27
#4
Findeton
#1
Parece que en Cuba no van muy bien las cosas.
1
K
13
#8
Macnulti_reencarnado
#4
bueno, depende de la cercanía que tengas a la dictadura castrista o a los generales de GAESA.
1
K
19
#13
Alcalino
#4
China, que es una economia planificada igual que Cuba, le va muy bien.
Es una lástima que jamás se le haya aplicado un bloqueo económico a un país netamente capitalista, para tener en ejemplo con el que comparar.
1
K
18
#14
Findeton
#13
No, China es una economía mixta, como España, Suiza o EEUU.
1
K
16
#25
PeterDry
#14
En China no cambian el rumbo tomado cada cuatro años como mucho cada vez que hay elecciones y además tienen un propósito de país bien definido.
¿ En qué se parece EEUU a China ? Si solo tienes que ver los bandazos que da el presidente Trump respecto de la economía.
0
K
10
#26
Findeton
*
#25
China tiene empresas privadas, mercado de acciones, no tienen sanidad estatal, tienen impuestos bajos y poca regulación. Es un sistema económico mixto.
Si hablas de sistema político, es una dictadura (aunque tienen algún tipo elecciones creo que a nivel ayuntamiento/provincial).
0
K
6
#16
Macnulti_reencarnado
#13
bloqueo el que llevas en la cabeza, seguramente de serie.
0
K
7
#17
calde
#4
Hombre! Dónde estabas? Últimamente no apareces mucho por las noticias de milei... Qué curioso, ahora apareces en las de Cuba.
Dentro de poco, Argentina será como viva si no echan pronto a Milei, y eso sin tener embargo! Qué crack!
0
K
11
#27
Findeton
#17
A veces toca dormir, hombre.
0
K
6
#18
karakol
*
#4
Un poco mejor que en Argentina, que casi cuadriplica las solicitudes de Cuba.
El 42% del total mundial y, de muy lejos, el país con mas solicitudes, aunque vista como va la situación allí es perfectamente entendible.
Durante el primer semestre de este año, la tendencia se profundizó: 366.579 solicitudes —un 42% del total global— se iniciaron en territorio argentino, confirmando el peso histórico de los vínculos migratorios con España y la magnitud de la demanda.
www.eldia.com/nota/2025-9-19-15-44-0-argentina-lidera-los-pedidos-para
0
K
20
#20
Findeton
#18
Las solicitudes argentinas vienen subiendo desde hace mucho tiempo, Milei sólo lleva año y medio en el poder.
0
K
6
#21
karakol
*
#20
Seguro que se te ha pasado la parte que pone
"durante el primer semestre de este año"
, no durante los últimos años.
Ya te lo indico yo, no te preocupes.
0
K
20
#23
Findeton
#21
Y? Las cosas en Argentina van mal desde hace tiempo, eso no es nuevo.
0
K
6
#24
Verdaderofalso
*
#1
#4
Durante los seis primeros meses del año, ingresaron “366.579 solicitudes de argentinos, lo que representa un 42% de las peticiones”.
www.meneame.net/story/ciudadania-espanola-ley-nietos-ya-otorgaron-240-
Estos de donde huyen
0
K
20
#28
Ovlak
#9
No se tienen que meter en ningún lado que estos solicitantes no son, necesariamente, inmigrantes. Son descendientes de españoles exiliados durante la guerra civil que solicitan la nacionalidad simplemente porque España se la reconoce automáticamente y su país de residencia actual no les obliga a renunciar a la actual. Vamos, que si yo pudiera tener acceso a uno de los pasaportes más potentes del mundo con un trámite lo haría sin dudar sin necesidad de tener que migrar.
CC
#4
#12
0
K
12
#29
Findeton
#28
Me da que los cubanos sí emigran después de conseguir la nacionalidad. Es muy difícil conseguir pasaporte para poder viajar/huir de Cuba con el salario medio cubano, ponen un precio muy alto.
0
K
6
#31
Ovlak
#29
En Argentina se han producido el doble de solicitudes que en Cuba, lo cual es normal, son países que recibieron grandes cantidades de emigración española a principios del siglo XX. Es esto lo que explica las solicitudes, no le busquéis tres pies al gato para intentar especular con razones que cuadren con vuestros sesgos, y menos tú que sales claramente perdiendo.
0
K
12
#6
Kasterot
#1
seguro que llegan pensadores para cubrir carencias notorias....
0
K
14
#10
Macnulti_reencarnado
#6
seguro.
0
K
7
#19
Kasterot
#10
no captaste la ironía, así que me reafirmó en que hacen falta esos pensadores
0
K
14
#30
Deviance
#1
Ni mongólicos en menéame diciendo estupideces.
Lo mismo de todos esos alguno es médico, odontólogo, profesor o vaya usted a saber.
Que tengas buena tarde.
0
K
13
#15
Leon_Bocanegra
Nada más ver el titular ya se sabía quien era el cerebro detrás del envío.
1
K
29
#22
Verdaderofalso
*
#15
tranquilo, acabo de subir otra relacionada y no les verás allí salvo para soltar bilis o pasar de largo
www.meneame.net/story/ciudadania-espanola-ley-nietos-ya-otorgaron-240-
0
K
20
#2
slender_1
Es decir, huyen de un infierno comunista para llegar... a otro infierno comunista.
Ah, que irán a Mordor.
Así revienten.
1
K
24
#7
poxemita
#2
dirás que pasan del paraiso comunista al infierno postfranquista.
Sánchez aun no ha desmontado la estructura franquista subyacente en nuestro sistema para ser otro paraiso comunista.
0
K
10
#9
CharlesBrowson
pues no se donde se van a meter, a ver si llegan antes de la burbuja de las tiendas de camapaña
1
K
15
#11
poxemita
#9
ancha es Castilla, otro tema es que todos quieran ir a Madrid, Barcelona y demás.
0
K
10
#5
Pertinax
A Manuel Anido no le hace ni falta. Vive estupendamente en el Barrio de Salamanca. De este latino salamanqués algunos no se suelen acordar. Por lo que sea.
0
K
10
#12
EmilCor
España ha perdido unos años (décadas) maravillosos en hacer de “puerta” para toda Latinoamérica en Europa pero creo que no es tarde. Ya sea en recibir personas que hasta hace siglo y pico fueron conciudadanos como para el mundo empresarial.
0
K
6
Ver toda la conversación (
31
comentarios)
