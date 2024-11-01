edición general
El PP de blinda la especulación urbanística "mientras medio país sufre la crisis de la vivienda" según Marzá

El PP de blinda la especulación urbanística "mientras medio país sufre la crisis de la vivienda" según Marzá

El texto presentado por el PP, relata el eurodiputado valenciano, “insiste en simplificar trámites, abaratar condiciones para la nueva construcción y ofrecer incentivos fiscales sin condicionalidades sociales claras, pero evita reconocer la especulación y la financiarización como motores de la crisis y no establece límites efectivos a la acumulación de vivienda por parte de grandes inversores”. Además, sostiene, “rechaza plantear la inversión en vivienda social y asequible como una prioridad que pueda quedar fuera de los corsés fiscales

europa , vivienda , españa , pp , meloni , vox
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El PP son las constructoras y Vox son los fondos de inversión, ambos juntan a todo tipo de empresarios

Por eso se construye en zonas inundables, por eso se mata a 230 personas para que el turista consuma en Valencia, por eso construyen a 200 metros de playa, por eso roban las viviendas de proteccion oficial...

Y por arriba siempre la élite de satanistas pederastas
