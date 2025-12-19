Martin Wolf: "La UE sigue siendo una colección de naciones de miras estrechas" | Internacional

Considerado uno de los periodistas más influyentes de la escena internacional y una de las voces más autorizadas en la disección de la geoeconomía, el británico que plasma sus lúcidos análisis en las páginas del ‘Financial Times’ detalla para EL MUNDO las claves del momento político global Nos adentramos en un mundo en el que, dentro de 20 o 25 años, habrá tres grandes potencias: Estados Unidos, China e India. Así que, si los Estados europeos no cooperan, no contarán para nada.