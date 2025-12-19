edición general
5 meneos
7 clics

Martin Wolf: "La UE sigue siendo una colección de naciones de miras estrechas" | Internacional

Considerado uno de los periodistas más influyentes de la escena internacional y una de las voces más autorizadas en la disección de la geoeconomía, el británico que plasma sus lúcidos análisis en las páginas del ‘Financial Times’ detalla para EL MUNDO las claves del momento político global Nos adentramos en un mundo en el que, dentro de 20 o 25 años, habrá tres grandes potencias: Estados Unidos, China e India. Así que, si los Estados europeos no cooperan, no contarán para nada.

| etiquetas: ue , geopolitica , poder , potencias
5 0 0 K 45 actualidad
4 comentarios
5 0 0 K 45 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Lo ha sido desde que llegaron los barbaros a los romanos :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 15
#2 surco *
Y tiene razón. O vamos a una unión real en fuerzas armadas y política exterior o a la irrelevancia internacional. Y eso tiene consecuencias muy duras
0 K 12
azathothruna #3 azathothruna
#2 Que vuelvan las guerras de religion, por alsacia lorena y demas memeces.
Saldran mejores call of duty
0 K 15
ElenaCoures1 #4 ElenaCoures1
Que influyente debió ser cuando el Brexit
0 K 8

menéame