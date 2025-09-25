Martín Vizcarra: MTC lo denunciará por deuda de $100 millones que generó el caso Kuntur Wasi al Estado

La Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) presentará una denuncia penal contra el expresidente Martín Vizcarra por la deuda de 100 millones de dólares que el Estado debe asumir tras el arbitraje internacional del caso Kuntur Wasi. Según el titular del sector, César Sandoval, el perjuicio se originó por la resolución unilateral del contrato del aeropuerto de Chinchero en 2017, cuando Vizcarra era ministro de esta entidad y Fiorella Molinelli ocupaba el viceministerio. Sandoval explicó que la medida alcanzará también a