Marruecos vive su tercer día de protestas juveniles por salud y educación

Decenas de jóvenes fueron detenidos el lunes en Marruecos durante el tercer día de protestas que exigen reformas en educación y salud pública. Las fuerzas de seguridad han estado intentando impedir que grupos de jóvenes se reúnan desde el sábado, arrestando la Policía a decenas de personas para evitar este fin.«El pueblo quiere salud, educación y rendición de cuentas», coreaban los manifestantes.Las protestas, que también tuvieron como resultado decenas de arrestos el sábado y domingo, fueron iniciadas por un colectivo conocido como "GenZ 212"