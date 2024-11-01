edición general
Marruecos vive su tercer día de protestas juveniles por salud y educación

Marruecos vive su tercer día de protestas juveniles por salud y educación

Decenas de jóvenes fueron detenidos el lunes en Marruecos durante el tercer día de protestas que exigen reformas en educación y salud pública. Las fuerzas de seguridad han estado intentando impedir que grupos de jóvenes se reúnan desde el sábado, arrestando la Policía a decenas de personas para evitar este fin.«El pueblo quiere salud, educación y rendición de cuentas», coreaban los manifestantes.Las protestas, que también tuvieron como resultado decenas de arrestos el sábado y domingo, fueron iniciadas por un colectivo conocido como "GenZ 212"

asola33
En la tv de aquí, solo he visto unos segundos un video de un movil. Tampoco es que me pase el día viendo telenoticias pero otras cosas se ven mucho más.
pitercio
Con el rey moderno, cosmopolita y gay superfeliz que tienen y las super inversiones en armamento yankee, es normal que los chavales también quieran catar un poco de bienestar social de toda esa pasta que corre.
