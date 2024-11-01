Marruecos recibe un segundo lote de helicópteros AH-64E Apache estadounidenses

La verdadera importancia de esta noticia radica en que Marruecos ya no se limita a adquirir armamento de prestigio. Está construyendo una fuerza aérea de ataque creíble, con los sensores, la munición, el programa de entrenamiento y la capacidad de operar en conjunto necesarios para ser decisivos en una contingencia real. El segundo lote de helicópteros Apache indica que la modernización de Rabat está pasando de ser un anuncio a una capacidad de combate operativa.
| etiquetas: marruecos , helicóptero , ah-64e , apache
Marruecos compra 36 helicópteros de ataque Apache y equipamiento militar avanzado por 4.250 millones de dólares [EN]: www.meneame.net/story/marruecos-compra-36-helicopteros-ataque-apache-e (noticia de hace 7 años)
Ese es uno de los puntos fuertes del Tigre frente al Apache
