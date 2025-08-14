edición general
Marruecos protesta por los ataques que ha sufrido su comunidad en España

La fundación Hassan II, vinculada al Gobierno marroquí, hizo pública el pasado martes una nota de condena a los incidentes que ha sufrido su comunidad residente en España en las últimas semanas. La nota enumera los acontecimientos de Torre Pacheco y también el incendio de la mezquita de Piera, así como la controvertida norma aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla. Todas ellas, sostiene la nota, “no deberían tener lugar en una sociedad democrática” .

#1 Suleiman
No noto la misma empatía por su comunidad en Marruecos, mientras el disfruta del lujo.
YeahYa #2 YeahYa
Podrían enviarle una carta a su rey pidiendo que Marruecos sea una democracia y que dejen de robar al pueblo marroquí.

Es lícita la crítica, pero que el origen sea ese... En fin
#4 Tunguska08Chelyabinsk13
Una fundación monarquíca marroquí se queja de la democracia española? :popcorn:
Sawyer76 #3 Sawyer76
xD xD
Un par de preguntas para esa fundación. ¿Qué pasaría en Marruecos si hubiera una determinada proporción de inmigrantes españoles viviendo allí y estos cometieran 4 veces más delitos en proporción que los nacionales? ¿Se ceden en Marruecos instalaciones públicas la celebración de festividades cristianas?
Kantinero #5 Kantinero
Que los acoja de nuevo bajo su cobijo carcelario, ahí si que estaran protegidos de los ataques....

Ah no...espera....que el otro día hubo un asesinato entre dos magrebís que estaban en la misma celda.......
Malinke #8 Malinke
Marruecos, Israel y la ultraderecha protestan porque alguien les hace caso; en cada caso es gente distinta quien les hace caso.
ataülf #6 ataülf
Ferris de vuelta hay cada día.
#7 NanakiXIII
Se preocupan cuando les sale de las narices. Que es nunca salvo cuando les merece la pena mediáticamente.
