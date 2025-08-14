Marruecos protesta por los ataques que ha sufrido su comunidad en España

La fundación Hassan II, vinculada al Gobierno marroquí, hizo pública el pasado martes una nota de condena a los incidentes que ha sufrido su comunidad residente en España en las últimas semanas. La nota enumera los acontecimientos de Torre Pacheco y también el incendio de la mezquita de Piera, así como la controvertida norma aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla. Todas ellas, sostiene la nota, “no deberían tener lugar en una sociedad democrática” .