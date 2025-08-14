Marruecos protesta por los ataques que ha sufrido su comunidad en España

La fundación Hassan II, vinculada al Gobierno marroquí, hizo pública el pasado martes una nota de condena a los incidentes que ha sufrido su comunidad residente en España en las últimas semanas. La nota enumera los acontecimientos de Torre Pacheco y también el incendio de la mezquita de Piera, así como la controvertida norma aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla. Todas ellas, sostiene la nota, “no deberían tener lugar en una sociedad democrática” .
| etiquetas: marruecos , españa , protesta , ataques , comunidad
Es lícita la crítica, pero que el origen sea ese... En fin
Un par de preguntas para esa fundación. ¿Qué pasaría en Marruecos si hubiera una determinada proporción de inmigrantes españoles viviendo allí y estos cometieran 4 veces más delitos en proporción que los nacionales? ¿Se ceden en Marruecos instalaciones públicas la celebración de festividades cristianas?
Ah no...espera....que el otro día hubo un asesinato entre dos magrebís que estaban en la misma celda.......