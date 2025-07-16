edición general
Marruecos se alía con Francia para arrebatarle a España el trono del hidrógeno verde

Marruecos y la multinacional francesa TotalEnergies han firmado, junto a dos fondos daneses, un Contrato Preliminar de Reserva de Tierras para el proyecto Chbika, iniciativa que quiere poner en marcha en territorio de Guelmim-Oued Noun (frente a las costas de Canarias), hasta 1.000 megavatios de potencia en parques solares y eólicos. El objetivo es que la electricidad que generen esos parques alimente una fábrica de hidrógeno renovable, H2 que el consorcio franco-danés quiere luego transformar en amoníaco verde "para el mercado europeo".

Waves
Me alegro. Siempre viene bien que sean otros los que pierdan recursos y tiempo.
Pitchford
#2 Yo diría que el hidrógeno verde y/o sus vectores energéticos derivados serán imprescindibles en un futuro más o menos próximo para descarbonizar aplicaciones difíciles o imposibles de hacerlo con electricidad. La única cuestión sería de plazos y evolución de costes. Como la fotovoltaica en su día.
UnDousTres
#3 La realidad actual es que sale mejor de precio vender la electricidad que fabricar hidrogeno con ella. Quizas en el futuro haya demanda, pero desde luego no tiene pinta.
Pitchford
#6 El hidrógeno verde no es para competir con la electricidad verde que se usa para fabricarlo. Será para descarbonizar aplicaciones como la fabricación de fertilizantes o el transporte maritimo y aéreo de larga distancia. También ciertas aplicaciones térmicas industriales seguramente. Y para el almacenamiento energético estacional para producción de electricidad.
UnDousTres
#8 Si, si lo sé, pero el tema es el mismo, a dia de hoy sale mucho mas caro que vender esa misma electricidad o conseguir el hidrogeno de otra forma. Da la sensacion de que es algo que no vere yo, quizas mis hijos?
Pitchford
#9 Mientras el gas natural que se consume actualmente para todas esas aplicaciones que puede cubrir el hidrógeno verde siga siendo más barato, el hidrógeno verde avanzará lentamente, gracias a las ayudas por descarbonizacion, como pasó como con la fotovoltaica al comienzo. Luego llegará el boom probablemente.
UnDousTres
#12 Esperemos que tengas razon.
sotillo
#2 Y ganen en inversión, que Marruecos suba es una gran noticia para España
Nekobasu
#2 Sera util e inprescindible.. pero no a la pequeña escala de mover un coche.
Para un barco que tenga que moverse por alta mar durante semanas, es la solucion verde. Combustible+pila de combustible.
tierramar
"La iniciativa franco-danesa, respaldada por el gobierno de Marruecos, vendría a competir con la apuesta estratégica que el Gobierno Sánchez ha hecho por el hidrógeno, apuesta que viene de lejos. "
Para negociaciones como esta necesitaríamos a los mas inteligentes y preparados del país planificando estrategias y negociando, pero en lugar de ello, tenemos en los grandes partidos a los fracasados escolares y/o vagos, con lo cuál, tenemos todas las posibilidades de perder; como nos pasa frente a Europa,...llevamos 50 años gobernados por los más incapaces, perdiendo en las negociaciones con empresas, países extranjeros,...y así nos va, por ejemplo, con el tejido productivo destruído
TipejoGuti
#5 ¿Estás diciendo que con Franco teníamos a lo más preparado al frente del país?
A ver, ¿te piensas que aquello era una meritocracia? :-D
tierramar
#10 Con Franco no había elección, pero ahora se supone que estamos en democracia, y podemos elegir. Debemos pensar muy bien a quienes estamos votando: si a los más incapaces o vagos (candidatos cuya carrera se limita a haberse metido en las juventudes de algún partido y ni ha estudiado ni trabajado), delincuentes, (si votas a ladrones de van a robar),...
Grahml
#14 Exacto.

Aún así es hora de priorizar el almacenamiento con baterías, ahora que el hidrógeno está tomando un protagonismo (ya previsible hace tiempo) más secundario.
Pitchford
Parece que nos quieren hacer la pinza empleando el amoniaco verde como vector energético transportable fácilmente a Europa por barco.
Grahml
Es hora de priorizar el almacenamiento con baterías.
Pitchford
#11 El almacenamiento con baterías sólo es viable para corto plazo. Para almacenamiento estacional sólo valen los embalses y los gases en el subsuelo.
DonaldBlake
#14 "El almacenamiento con baterías sólo es viable para corto plazo."

¿Lo ves más útil para el ámbito doméstico, por ejemplo?
Pitchford
#17 Con lo de corto plazo me refería a capacidad de horas o un día como mucho, por coste. Es muy aplicable tanto de forma distribuida (vivienda, industria, transporte, etc) como centralizada.
parladoiro
#11 tienes un consumo energético en España equivalente a 4 millones de personas entre fertilizante y derivados del petróleo que sigue usando combustible fósil para producir hidrógeno salvo el 2% de Fertiberia Puertollano, ya tiene un electrolizador trabajando, aparte de que son consumos que también pueden consumir el oxígeno sin ningún problema, no es un residuo.

Lo único que hacen esas es empresas es hacer que no penalice las emisiones o me voy a otro país, por no usar ni usan compresores con…   » ver todo el comentario
Connect
Si eso les va a generar empleo y que menos marroquís se vean en la necesidad de saltar el Mediterraneo para encontrar una vida mejor, pues bienvenido sea ese proyecto y espero que tenga mucho éxito y necesiten muchos empleados.
