Marruecos se alía con Francia para arrebatarle a España el trono del hidrógeno verde

Marruecos y la multinacional francesa TotalEnergies han firmado, junto a dos fondos daneses, un Contrato Preliminar de Reserva de Tierras para el proyecto Chbika, iniciativa que quiere poner en marcha en territorio de Guelmim-Oued Noun (frente a las costas de Canarias), hasta 1.000 megavatios de potencia en parques solares y eólicos. El objetivo es que la electricidad que generen esos parques alimente una fábrica de hidrógeno renovable, H2 que el consorcio franco-danés quiere luego transformar en amoníaco verde "para el mercado europeo".