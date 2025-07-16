Marruecos se alía con Francia para arrebatarle a España el trono del hidrógeno verde

Marruecos y la multinacional francesa TotalEnergies han firmado, junto a dos fondos daneses, un Contrato Preliminar de Reserva de Tierras para el proyecto Chbika, iniciativa que quiere poner en marcha en territorio de Guelmim-Oued Noun (frente a las costas de Canarias), hasta 1.000 megavatios de potencia en parques solares y eólicos. El objetivo es que la electricidad que generen esos parques alimente una fábrica de hidrógeno renovable, H2 que el consorcio franco-danés quiere luego transformar en amoníaco verde "para el mercado europeo".
| etiquetas: marruecos , francia , hidrógeno , verde , amoniaco , totalenergies
Para un barco que tenga que moverse por alta mar durante semanas, es la solucion verde. Combustible+pila de combustible.
Para negociaciones como esta necesitaríamos a los mas inteligentes y preparados del país planificando estrategias y negociando, pero en lugar de ello, tenemos en los grandes partidos a los fracasados escolares y/o vagos, con lo cuál, tenemos todas las posibilidades de perder; como nos pasa frente a Europa,...llevamos 50 años gobernados por los más incapaces, perdiendo en las negociaciones con empresas, países extranjeros,...y así nos va, por ejemplo, con el tejido productivo destruído
A ver, ¿te piensas que aquello era una meritocracia?
Aún así es hora de priorizar el almacenamiento con baterías, ahora que el hidrógeno está tomando un protagonismo (ya previsible hace tiempo) más secundario.
¿Lo ves más útil para el ámbito doméstico, por ejemplo?
Lo único que hacen esas es empresas es hacer que no penalice las emisiones o me voy a otro país, por no usar ni usan compresores con… » ver todo el comentario