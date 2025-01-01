Maroto pide a la Paloma protección ante los incendios y enfatiza que "fuegos en agosto se apagan en otoño e invierno"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido a la Virgen de la Paloma, patrona oficiosa de la ciudad, que cuide a la ciudadanía ante los incendios, para demandar inversión en “prevención real” porque “los fuegos que hoy arrasan España en agosto se tienen que apagar en otoño y en invierno, que es cuando hay que hacer un trabajo de prevención efectiva”.
