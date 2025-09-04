Mark Zuckerberg denuncia a Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg, un abogado especialista en bancarrotas, de Indiana, ha rellenado una denuncia contra Mark Zuckerberg, el CEO de Meta. El abogado Mark Zuckerberg usa una pagina comercial de Facebook para publicitar sus servicios legales y comunicarse con sus potenciales clientes. Pero su pagina ha sido desactivada 5 veces en los últimos 8 años, por que el sistema del equipo de moderación de Meta etiqueta su cuenta erróneamente como suplantación de Mark Zuckerberg, el fundador de la plataforma.