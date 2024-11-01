edición general
Mark Rutte elogia los ataques de Trump contra Irán y dice que los aliados clave están «todos para uno, uno para todos» [ENG]

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó su pleno apoyo a los ataques del presidente Donald Trump contra Irán y declaró que los aliados clave están «todos para uno, uno para todos» en medio de la creciente represalia con misiles por parte de Teherán. «No hay ni la más mínima diferencia entre nosotros», dijo Rutte en el programa «Fox & Friends» el lunes. «Los europeos, Canadá, Mark Carney, Estados Unidos, el presidente estadounidense… Todos para uno, uno para todos.

comentarios
perrico
No somos aliados para hacer cosas ilegales. Eso se llama ser cómplices.
pepel
Sólo te falta concederle el 5% para que le salga gratis.
tierramar
Ya nos dimos cuenta con Groenlandia, lo mismo que ahora los paises del Golfo ahora, que EEUU no es un aliado, sino países colonizados e invadidos por las tropas americanas con sus bases militares. Nos han invadido con un falso relato: "que nos defiende", cuando ha quedado claro que no nos defiende sino nos utiliza para sus guerras poniendonos en peligro
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Señor Rutte qué opina de las amenazas a un aliado OTAN por parte de Israel?
www.meneame.net/m/actualidad/bennett-califica-turquia-como-nuevo-iran-
hakcer_dislexico
Mark Ratta es un mierda.
XtrMnIO
Menudo imbécil.
Tensk
Rutte en holandés significará lamesables o algo así.
