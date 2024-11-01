Mark Rutte elogia los ataques de Trump contra Irán y dice que los aliados clave están «todos para uno, uno para todos» [ENG]

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, expresó su pleno apoyo a los ataques del presidente Donald Trump contra Irán y declaró que los aliados clave están «todos para uno, uno para todos» en medio de la creciente represalia con misiles por parte de Teherán. «No hay ni la más mínima diferencia entre nosotros», dijo Rutte en el programa «Fox & Friends» el lunes. «Los europeos, Canadá, Mark Carney, Estados Unidos, el presidente estadounidense… Todos para uno, uno para todos.