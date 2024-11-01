·
35
meneos
66
clics
Mark Bray, exiliado en España tras ser señalado por el trumpismo: "Me amenazaron con matarme frente a mis estudiantes"
Miquel Ramos conversa con el profesor de la universidad de Rutgers (Nueva Jersey), Mark Bray, tras exiliarse en España.
358
actualidad
15 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#7
skaworld
#5
Dicen que la carta la transporto una lechuza y todo apunta a Voldemort
4
K
56
#10
DayOfTheTentacle
#7
no, en serio lo digo, no debe ser tan fácil encontrar quien puso una carta en un buzón y que entiendo que no quería que le localizaran. Y sin detenidos es difícil condenar... O si se encontró algún sospechoso? No lo recuerdo.
0
K
10
#11
skaworld
#10
Hasta donde tengo entendido no encontraron el autor. De una carta que llega hasta un ministerio y la recibe un ministro, con balas en su interior.
lo cual como minimo es estrambolico mi mano
2
K
37
#1
doppel
A Charlie kirk sí lo mataron
0
K
19
#3
SeñorPresunciones
#1
¿Y? ¿Entonces según tú es correcto que amenacen a un profesor delante sus alumnos y tenga que huir del país?
Ese razonamiento no sé yo...
4
K
54
#8
doppel
#3
Charlie no tenía miedo
0
K
19
#15
SeñorPresunciones
#8
Claro, burro grande ande o no ande.
0
K
12
#12
el_Tupac
Cuando Batasuna hacía estas cosas, era intolerable, un ataque a la democracia y mil cosas más. Todas ciertas.
Ahora lo hacen los fachas y en el mejor de los casos la fachosfera se calla, cuando no jalea directamente. Pero no les digas que son la misma mierda que Batasuna, que les ofende la comparación. Entiendo que les ofende por lo vasco, porque el terrorismo ya se ve que les parece un medio válido para sus fines.
0
K
12
#13
Veo
#12
te voy a contar un secreto, e el odio de la derecha a eta viene de la ideología de ETA, no del terrorismo, como nos pasa al resto.
1
K
20
#14
el_Tupac
#13
Está claro. Nadie se acuesta nazi y se levanta demócrata, como querían vender.
1
K
20
#2
Somozano
*
El autor del asesinato no tenía que ver con movimientos de izquierdas. Claro que no. Que se declarará antifascista no tiene nada que ver
Ah pero sus padres eran fachas
Bueno, y la hija de Almudena Grandes y García Montero salió fascista, de los que estaban mucho más allá de VOX
Y?
Que tienen que ver tus padres
Y Losantos era comunista
Y?
Era, fue, sus padres, su tía de Cuenca
En realidad mató desde sus posiciones actuales de extrema izquierda. Punto
Ya, están muy amenazados. Se va a poner a…
» ver todo el comentario
6
K
-21
#4
skaworld
#2
la verdad es que tienes toda la razon, en cuanto se entere de que aqui pueden enviar balas al vicepresidente del gobierno y no pasa absolutamente nada igual se lo piensa dos veces
9
K
117
#5
DayOfTheTentacle
#4
no pasa nada o no se encontró al culpable?
0
K
10
#6
manbobi
#2
Son sus costumbres y hay que respetarlas.
0
K
10
#9
ldoes
#2
"Ejke para la izquierda todo es facha"
"Ejke si se declara antifascista es de izquierdas"
3
K
40
