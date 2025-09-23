Marjorie Taylor Greene exige perdón para George Santos: ¡se ve obligado a beber agua del grifo!

La representante Marjorie Taylor Greene, que solo se preocupa por las condiciones penitenciarias y el sistema de justicia penal cuando los conservadores cometen crímenes, ahora dice que el ex congresista deshonrado George Santos enfrenta una “tortura” en prisión porque tiene que beber agua de un fregadero. “Me dijeron que está en su celda 24 horas por día y solo se le permite ducharse 3 veces por semana”, escribió. “No tiene luz solar. Solo se le permite comprar sellos del comisario y está bebiendo agua del fregadero”. “Esto es tortura”.
| etiquetas: estados unidos , marjorie taylor greene , george santos , tortura
#3 No es del fregadero, George Santos está en régimen de aislamiento. El agua la bebe del lavabo de su celda, o sea que es agua del grifo
No hay que olvidar que aquello es Estados Unidos. La calidad de sus instalaciones es tercermundista. Allí todo se tiene que comprar envasado.
Con la inteligencia que demuestra, nunca se sabe
Puntualizar que en EEUU, según comentan en algunos vídeos, beber agua del grifo no se hace (quizá salvo gente pobre), porque la calidad debe ser bastante mala. Al parecer les sorprende cuando llegan a europa y ven que aquí es normal beberla.