Marjorie Taylor Greene exige perdón para George Santos: ¡se ve obligado a beber agua del grifo!

La representante Marjorie Taylor Greene, que solo se preocupa por las condiciones penitenciarias y el sistema de justicia penal cuando los conservadores cometen crímenes, ahora dice que el ex congresista deshonrado George Santos enfrenta una “tortura” en prisión porque tiene que beber agua de un fregadero. “Me dijeron que está en su celda 24 horas por día y solo se le permite ducharse 3 veces por semana”, escribió. “No tiene luz solar. Solo se le permite comprar sellos del comisario y está bebiendo agua del fregadero”. “Esto es tortura”.