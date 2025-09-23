edición general
Marjorie Taylor Greene exige perdón para George Santos: ¡se ve obligado a beber agua del grifo!

La representante Marjorie Taylor Greene, que solo se preocupa por las condiciones penitenciarias y el sistema de justicia penal cuando los conservadores cometen crímenes, ahora dice que el ex congresista deshonrado George Santos enfrenta una “tortura” en prisión porque tiene que beber agua de un fregadero. “Me dijeron que está en su celda 24 horas por día y solo se le permite ducharse 3 veces por semana”, escribió. “No tiene luz solar. Solo se le permite comprar sellos del comisario y está bebiendo agua del fregadero”. “Esto es tortura”.

| etiquetas: estados unidos , marjorie taylor greene , george santos , tortura
comentarios
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Resumen: Lunática pide absolución para mentiroso compulsivo que está en la cárcel.
themarquesito #4 themarquesito *
#1 Te lo completo: Lunática pide absolución para mentiroso compulsivo que está en la cárcel por haber estafado a todo bicho viviente.

#3 No es del fregadero, George Santos está en régimen de aislamiento. El agua la bebe del lavabo de su celda, o sea que es agua del grifo
Connect #3 Connect *
Agua del fregadero no es agua del grifo. Puede que sea agua sobrante. Tampoco sabemos la calidad del agua en esa cárcel y que se suele beber allí.

No hay que olvidar que aquello es Estados Unidos. La calidad de sus instalaciones es tercermundista. Allí todo se tiene que comprar envasado.
themarquesito #6 themarquesito
#3 Por lo que veo en el tuit de Marjorie, en la celda tiene una combinación de lavabo y váter, cosa bastante corriente por allá. O sea, que Santos bebe de uno de estos.  media
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso
#6 que dé gracias de que tiene eso y no está en una cárcel salvadoreña
Cantro #2 Cantro
A lo mejor debería preocuparse por mejorar las condiciones de las cárceles de los Estados Unidos

Con la inteligencia que demuestra, nunca se sabe
calde #5 calde *
#2 Seguro, seguro... es lo que hay, están gobernados por psicópatas.

Puntualizar que en EEUU, según comentan en algunos vídeos, beber agua del grifo no se hace (quizá salvo gente pobre), porque la calidad debe ser bastante mala. Al parecer les sorprende cuando llegan a europa y ven que aquí es normal beberla.
