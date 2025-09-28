edición general
Marjorie Taylor Greene, amenazada por la Casa Blanca por apoyar un proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein [Ing]

A la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de derechas de Georgia, no le ha parecido bien que la Casa Blanca la amenazara por su apoyo a un proyecto de ley que ordenaba la divulgación de los archivos de Epstein. "Les dije: 'Ustedes no me eligieron. No trabajo para ustedes, trabajo para mi distrito' ", relató recientemente durante una amplia entrevista en su oficina en el Capitolio. "Nuestros votos no van a desaparecer así como así porque nos digan qué hacer mediante este intento de intimidación…"»

Ishkar #1 Ishkar
Leopardos comiendo caras
3 K 57
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#1 además aquí vamos a disfrutar enormemente de este espectáculo xD
0 K 20
themarquesito #9 themarquesito
#6 Tendré que pillar aún más palomitas
0 K 20
OCLuis #4 OCLuis
es.wikipedia.org/wiki/Noche_de_los_cuchillos_largos

La historia se repite punto por punto.
2 K 44
YoSoyTuPadre #5 YoSoyTuPadre *
#4 La cuestión es, quién tiene los cuchillos de esta vez? ya que esta inciativa es de un republicano, Thomas Massie, y es apoyada por al menos otros tres senadores y congresistas republicanos, entre ellos Marjorie Taylor

Aquí Nacy Mace después de reunirse con víctimas de Epstein y firmar la petición
x.com/CalltoActivism/status/1963050836101046725
1 K 25
vvega #8 vvega
#5 Los cuchillos los tienen como siempre en estas cosas los fascistas del Partido Republicano (SS), claro, y los reciben los fascistas del Partido Republicano que son un poco más frikis y van algo por libre (SA). El paralelismo es enorme.
0 K 10
#2 Bravok1
Por favor Yankis, podeis iniciar ya la puta civil war y dejarnos al resto del mundo en paz de una puta vez escoria humana, cancer mundial.
3 K 38
RoterHahn #3 RoterHahn
Proximamente en sus quioscos:
Asesinato de congresista. Se considera a los antifa como autores intelectuales.
1 K 21
#7 lordban
Tiene tela que los que más han estado empujando para que se destape lo de Epstein sean unos pocos influencers y politicos republicanos. EL resto de republicanos, magas, demócratas, woke, feministas y progres ni se les espera.
0 K 6

