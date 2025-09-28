Marjorie Taylor Greene, amenazada por la Casa Blanca por apoyar un proyecto de ley para publicar los archivos de Epstein [Ing]

A la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de derechas de Georgia, no le ha parecido bien que la Casa Blanca la amenazara por su apoyo a un proyecto de ley que ordenaba la divulgación de los archivos de Epstein. "Les dije: 'Ustedes no me eligieron. No trabajo para ustedes, trabajo para mi distrito' ", relató recientemente durante una amplia entrevista en su oficina en el Capitolio. "Nuestros votos no van a desaparecer así como así porque nos digan qué hacer mediante este intento de intimidación…"»
| etiquetas: trump , epstein , papeles , pedofilia , taylor , greene
La historia se repite punto por punto.
Aquí Nacy Mace después de reunirse con víctimas de Epstein y firmar la petición
x.com/CalltoActivism/status/1963050836101046725
Asesinato de congresista. Se considera a los antifa como autores intelectuales.