La Marina francesa podría recibir el último de sus nuevos submarinos nucleares clase Barracuda antes de lo previsto

La clase Barracuda dispone de misiles de crucero MdCN, lo que otorga a Francia capacidad de ataque convencional de largo alcance desde el fondo del mar y la posibilidad de una finalización temprana refuerza la posición de Francia como principal potencia europea en materia de guerra submarina en un momento de renovada competencia entre grandes potencias y una intensificación de la disputa marítima. El adelanto en la entrega reforzaría la credibilidad de Naval Group como contratista principal de plataformas complejas de propulsión nuclear.