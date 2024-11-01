edición general
La Marina francesa podría recibir el último de sus nuevos submarinos nucleares clase Barracuda antes de lo previsto

La clase Barracuda dispone de misiles de crucero MdCN, lo que otorga a Francia capacidad de ataque convencional de largo alcance desde el fondo del mar y la posibilidad de una finalización temprana refuerza la posición de Francia como principal potencia europea en materia de guerra submarina en un momento de renovada competencia entre grandes potencias y una intensificación de la disputa marítima. El adelanto en la entrega reforzaría la credibilidad de Naval Group como contratista principal de plataformas complejas de propulsión nuclear.

