edición general
4 meneos
41 clics

La Marina de EEUU pasó cuatro semanas intentando hundir su propio portaaviones

En un SINKEX (ejercicio de hundimiento) realizado en 2005, la Marina de los Estados Unidos sometió al portaaviones USS America (CV‑66), ya retirado del servicio, a cuatro semanas de “brutal bombardeo” para poner a prueba su capacidad de supervivencia. Los resultados fueron “impactantes”: el buque, de la época de la Guerra Fría, demostró ser “extraordinariamente resistente”, soportando impactos repetidos de misiles, torpedos y bombas antes de ser finalmente hundido mediante cargas internas.

| etiquetas: portaaviones , eeuu , marina , hundir
4 0 2 K 22 tecnología
11 comentarios
4 0 2 K 22 tecnología
StuartMcNight #2 StuartMcNight
Traduccion IA para quien le interese:

En 2005, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un ejercicio de hundimiento con fuego real (SINKEX) utilizando su portaaviones retirado del servicio, el USS America (CV‑66).
En lugar de desguazar el buque sin más, la Marina lo remolcó hasta una zona de aguas profundas frente a la costa este de Estados Unidos. Allí lo sometió a ataques repetidos —mediante torpedos, misiles y bombas— para evaluar cómo resistiría un portaaviones de gran tamaño en…   » ver todo el comentario
1 K 23
kumo #3 kumo
Tanto este como el otro que se destinó a arrecifes (El Oriskany) hubo que demolerlos. Esos bichos son mucho más resistentes y están mejor protegidos de lo que muchos piensan. Otra cosa es interrumpir su operativa, aunque por configuración, debería seguir manteniendo cierta capacidad incluso con daños.
1 K 22
StuartMcNight #1 StuartMcNight
Es una articulo de 2025 sobre un ejercicio de 2005. Pero me parece un tema interesante dadas las repetidas noticias sobre portaaviones y hundimientos.

Por mucho que me gustaria ver al Tio Sam sufrir la perdida de uno... hundir un portaaviones no es moco de pavo. Y este ejercicio fue una demostracion de ello. Y eso que en este caso no estaban activas las defensas sino que lo estaban intentando hundir.
1 K 22
Asimismov #4 Asimismov
#1 hundir un portaaviones vacío es mucho más difícil que hundir ese mismo portaaviones cargado de combustible, aviones, explosivos y material de guerra.
3 K 56
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#4 eso lo pueden confirmar los japoneses en Midway
2 K 30
#6 Dav3n
#4 Sin contar con que solo necesitan causar daños en la pista para que tenga que volver a dique para reparaciones.
2 K 36
StuartMcNight #7 StuartMcNight *
#4 Los portaaviones son nucleares no llevan su propio combustible.

La mayoria de el combustible para los aviones no lo transporta el portaaviones sino los barcos auxiliares. El que tranporta el portaaviones no esta en zonas expuestas. Deberias atravesar varias capas enormes de acero reforzado. Y aun asi ese combustible esta compartimentalizado con sistemas de exclusas para aislarlo y apagar el fuego.

Y lo mismo ocurre con el armamento.

Puedes intentar inutilizar los sistemas o causar daños…   » ver todo el comentario
2 K 35
Huaso #8 Huaso *
#7 claro y los aviones los abastecen con plutonio a granel…..
Nahhhh. Si que explota tío. Es un barco enorme lleno de cosas que potencialmente explotan.
0 K 11
StuartMcNight #9 StuartMcNight
#8 Entiendo que a algunos se os complica la cosa cuando hay mas de 3 palabras. Pero animate. Que solo has leido 9 palabras. Si lees las siguientes 20 tienes respuesta a tu chorrada.

:-* :-* :-* :-*
1 K 22
Huaso #10 Huaso *
#9 nahhh. Explota. Y de hecho molaría verlo explotar.
0 K 11
#11 unaiur
#4 El portaviones lo lastran para que se comporte como si estuviera repleto de aviones y de todo. Lo mismo el reactor nuclear… lo quitan pero ponen en su lugar un peso equivalente.
0 K 6

menéame