La Marina de EEUU pasó cuatro semanas intentando hundir su propio portaaviones

En un SINKEX (ejercicio de hundimiento) realizado en 2005, la Marina de los Estados Unidos sometió al portaaviones USS America (CV‑66), ya retirado del servicio, a cuatro semanas de “brutal bombardeo” para poner a prueba su capacidad de supervivencia. Los resultados fueron “impactantes”: el buque, de la época de la Guerra Fría, demostró ser “extraordinariamente resistente”, soportando impactos repetidos de misiles, torpedos y bombas antes de ser finalmente hundido mediante cargas internas.