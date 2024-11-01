La Marina de EEUU pasó cuatro semanas intentando hundir su propio portaaviones

En un SINKEX (ejercicio de hundimiento) realizado en 2005, la Marina de los Estados Unidos sometió al portaaviones USS America (CV‑66), ya retirado del servicio, a cuatro semanas de “brutal bombardeo” para poner a prueba su capacidad de supervivencia. Los resultados fueron “impactantes”: el buque, de la época de la Guerra Fría, demostró ser “extraordinariamente resistente”, soportando impactos repetidos de misiles, torpedos y bombas antes de ser finalmente hundido mediante cargas internas.
| etiquetas: portaaviones , eeuu , marina , hundir
En 2005, la Marina de los Estados Unidos llevó a cabo un ejercicio de hundimiento con fuego real (SINKEX) utilizando su portaaviones retirado del servicio, el USS America (CV‑66).
En lugar de desguazar el buque sin más, la Marina lo remolcó hasta una zona de aguas profundas frente a la costa este de Estados Unidos. Allí lo sometió a ataques repetidos —mediante torpedos, misiles y bombas— para evaluar cómo resistiría un portaaviones de gran tamaño en… » ver todo el comentario
Por mucho que me gustaria ver al Tio Sam sufrir la perdida de uno... hundir un portaaviones no es moco de pavo. Y este ejercicio fue una demostracion de ello. Y eso que en este caso no estaban activas las defensas sino que lo estaban intentando hundir.
La mayoria de el combustible para los aviones no lo transporta el portaaviones sino los barcos auxiliares. El que tranporta el portaaviones no esta en zonas expuestas. Deberias atravesar varias capas enormes de acero reforzado. Y aun asi ese combustible esta compartimentalizado con sistemas de exclusas para aislarlo y apagar el fuego.
Y lo mismo ocurre con el armamento.
Puedes intentar inutilizar los sistemas o causar daños… » ver todo el comentario
Nahhhh. Si que explota tío. Es un barco enorme lleno de cosas que potencialmente explotan.