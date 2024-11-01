edición general
1 meneos
2 clics

La Marina de EE.UU. a punto de cerrar un importante acuerdo para 15 nuevos submarinos nucleares

Un acuerdo plurianual para la adquisición de 15 nuevos submarinos nucleares para la Marina estadounidense podría concretarse antes de finales de 2025, según el astillero Huntington Ingalls Industries (HII), a pesar de los retrasos previos derivados del aumento de los costes laborales y de materiales. «El equipo está trabajando intensamente para lograrlo antes de fin de año», ha declarado Chris Kastner, director ejecutivo de HII, durante la última presentación de resultados de la compañía.

| etiquetas: ee.uu. , submarinos , compra , nucleares
1 0 0 K 16 DEFENSA
5 comentarios
1 0 0 K 16 DEFENSA
#2 vGeeSiz
nu ce lar
1 K 20
#5 j-light
#2 Tenía que decirse y se dijo
0 K 10
ur_quan_master #1 ur_quan_master
No hay dinero para sanidad.
0 K 11
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Pero están poniendo remedio ya, al parecer el precio de los seguros que estaban con el Obama Care están subiendo de un 100 a 200% cada uno. :roll:
0 K 18
eaglesight1 #4 eaglesight1
#1 Ni para vales de comida. Así gobierna la ultraderecha siempre.
0 K 16

menéame