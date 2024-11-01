La Marina de EE.UU. a punto de cerrar un importante acuerdo para 15 nuevos submarinos nucleares

Un acuerdo plurianual para la adquisición de 15 nuevos submarinos nucleares para la Marina estadounidense podría concretarse antes de finales de 2025, según el astillero Huntington Ingalls Industries (HII), a pesar de los retrasos previos derivados del aumento de los costes laborales y de materiales. «El equipo está trabajando intensamente para lograrlo antes de fin de año», ha declarado Chris Kastner, director ejecutivo de HII, durante la última presentación de resultados de la compañía.