La Marina de EE.UU. no estará lista para escoltar petroleros en el estrecho de Ormuz hasta dentro de varias semanas

La Marina estadounidense aún no está lista para escoltar petroleros a través del Estrecho de Ormuz, pero lo hará. Esta es la sinopsis proporcionada por el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en una entrevista con la CNBC. El avance se produce mientras Irán continúa aacando el transporte marítimo internacional en y alrededor del canal crítico, que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, ha prometido mantener cerrado.“Simplemente no estamos listos. Todos nuestros recursos militares ahora mismo están enfocados en destruir

| etiquetas: eeuu , ormuz , petroleros , irán , guerra , escolta , buques , armada
Free_palestine #1 Free_palestine
Y vamos a empezar a ver arder barcos de guerra en vez de petroleros :troll:
sotillo #2 sotillo
#1 Luego nunca va a estar lista, mira los franceses que pronto han cambiado el rumbo
makinavaja #3 makinavaja
Se huele el miedo desde aquí.... :-D :-D :-D
