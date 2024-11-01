edición general
Mariló nos retrata

Mucha gente consideró que fue un acierto regalar todos esos minutos a Montero: “así se retrata”. Pero ¿y si es Montero la que retrató a los demás? Ella, ufana, sabiendo que estaba ahí como “ticket” impuesto a Broncano, libró la batalla cultural sin encontrar resistencia. El equipo, entre el estupor, la incomodidad y la incredulidad, no pudo o no supo reaccionar ante lo que terminó siendo una absoluta falta de respeto al público y a los presentadores. Y mientras, como si de un Hormiguero express se tratase, la showwoman continuó su ofensiva.

CerdoJusticiero #4 CerdoJusticiero
El artículo tiene bastante razón. Da igual que Broncano le pasara la mano por la cara a la subnor esta con lo de la dictadura y la libertad de expresión porque la gente de derechas sólo va a ver recortes muy ajustados en los que la tarada defiende la tauromaquia o suelta sus necedades criminales sobre Gaza, aderezados con títulos como "Mariló pone en su sitio al progre Broncano" y que obviamente van a terminar antes de la respuesta de este.

En pleno 2025 seguir votando al PP o a VOX…   » ver todo el comentario
#1 Khanbaliq
Todo mal, todo mal y todo mal.

Vivir en la crítica permanente a todo es lo más fácil, no das alternativa, solo criticas.

Que pereza de berdadera hizquierda.
MoñecoTeDrapo #2 MoñecoTeDrapo
Vaya falacia de pendiente resbaladiza se marcan:
De "Déjala hablar, que así se retrata" a "Déjales que nos fusilen que así se retratan".
¿Pero es que nadie va a pensar en los niños? :shit: :-P
#3 bernix
Pues no estoy de acuerdo con estos argumentos. Cuando puse el programa y vi que le estaban entrevistando, no me lo podía creer, pero luego empezó a tener sentido. Hay que acabar con el victimismo de que 'no se puede hablar libremente'. Tuvo sus minutos de gloria, sí, pero el nivel de algunos zascas y el debate taurino, fueron realmente minutos de oro. Cuando Broncano dijo que lo que podían tener en común era su amor por España, la cara de Montero fue un auténtico poema. Y el debate con el participante del público también fue para enmarcar. Mira que yo tengo una relación amor-odio con la revuelta, pero este programa le hizo ganar puntos.
#6 Empakus
Bueno, Pablo Iglesias le faltó el respeto a la audiencia y presentador de El sentido de la birra...
Este grupúsculo menguante, por méritos propios, nos tiene demasiado acostumbrados a "cabalgar contradicciones", para intentar aleccionarnos con su altísima moral, que no cumplen ni ellos...
Y eso... Eso es una constante decepción...
#5 luckyy
Está bien que se expresen pero si no se rebate sus mentiras...pues estamos en lo que estamos. Y no solo en Broncano, si no se desmienten sus bulos en el momento en el que los dicen, en los canutazos, estos crecen y son imposibles de parar, pero para eso se necesita cultura política y rapidez mental.
