Mariló Montero: "se debería preguntar a los españoles si España debe continuar en Eurovisión si Israel participa"

“Representa a una institución y tiene que ser neutral. La coherencia es que, si quieres romper con Israel rompamos los sistemas de ciberseguridad, porque Israel aporta ciberseguridad, tecnología, productos sanitarios y empresas de alimentación. Es un país muy productivo y si estamos haciendo negocios con ellos o es para todo o para nada. Lo que quiero es coherencia. Lo de la Vuelta y Eurovisión es partidista, ideologizado”, zanjó.

mente_en_desarrollo #4 mente_en_desarrollo
¿Está promoviendo un referéndum?

Espero que le estén mandando ya a la guardia civil para que detenga este conato de terrorismo.
Gadfly #6 Gadfly
#4 no preguntadle a la gente lo que piensa, os arriesgas a qué os lo digan
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#6 Tampoco es importante.
Luego se ignora, y ya está, como se hizo con esta:
www.meneame.net/story/valenciano-impone-consulta-lengua-base-entre-fam
nopolar #10 nopolar
#4 Mas bien querría una votación telefónica o por SMS anónima.
Aokromes #27 Aokromes
#10 para que el mosad vote masivamente :troll:
Destrozo #5 Destrozo
Estupendo Mariló, en la misma encuesta se podría aprovechar para preguntar si monarquía o republica.
Macnulti_reencarnado #29 Macnulti_reencarnado
#5 a qué espera el gobierno progresista republicano de coalición de izquierdas a preguntar si monarquía o república?
Libelulo #1 Libelulo
HDLGP.
javibaz #3 javibaz
#1 venia a lo mismo
angelitoMagno #8 angelitoMagno
La coherencia es que, si quieres romper con Israel rompamos los sistemas de ciberseguridad, porque Israel aporta ciberseguridad, tecnología, productos sanitarios y empresas de alimentación.

100% de acuerdo. Podría hacer una excepción con los productos sanitarios, asumiendo que hay algo que salve vidas y que solo produzcan en Israel. Pero desde luego, que el estado tenga contratados servicios de seguridad con Israel es algo a deshacer lo más pronto posible.
Supercinexin #26 Supercinexin
#8 Podríamos sustituir a esa colonia racista por nuestros amigos chinos. Al menos podríamos estar casi seguros de que NO nos espiarían, ni tampoco insultarían a nuestro Gobierno como sí hacen los de la colonia.
Veelicus #20 Veelicus
Yo quiero un boikot total a Israel, pero entiendo que hay cosas que llevan mas tiempo que otras, la participacion en competiciones deportivas se puede hacer de un dia para otro, en otros temas puede que lleve mas tiempo, pero desde el minuto 1 hay que trabajar por un boikot total a Israel.
anonimo115 #22 anonimo115
#20 al menos mientras no nos proporcionen la cabeza de quienes hacen eso en gaza
devilinside #17 devilinside
#15¿Y a los que llevan la pulsera rojigualda para informar de que no les expulsen del país si tienen un accidente cerebrovascular y se les ha olvidado donde nacieron?
Ludovicio #19 Ludovicio *
#17 Desde luego {0x1f604}
devilinside #9 devilinside
Cuando dice a los españoles ¿quiere decir a todos los españoles? ¿sólo a los españoles de bien? ¿Sólo a ella? ¿Los que han recibido un trasplante tendrían derecho a voto doble, por ellos mismos y por el alma que reside en el órgano trasplantado? Amos Mariloli, no me jodas
antesdarle #13 antesdarle
#9 a todos los españoles, menos catalanes, vascos, podemitas, comunistas, perroflautas y defensores de los derechos humanos :troll:
devilinside #16 devilinside
#13 Entonces a los españoles de bien, por resumir
Ludovicio #15 Ludovicio
#9 Solo a los que llevan una bandera de España colgando en el espejo del SUV.
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Yo propongo la pregunta:

- Está usted a favor de blanquear a los genocidas en Eurovisión?
#23 Tok_Tok
Y por la monarquia, y los toros, las aportaciones a la iglesia, las inmatriculaciones, etc. Vamos palante!!!
Macnulti_reencarnado #32 Macnulti_reencarnado
#23 en cuanto tengamos un gobierno progresista republicano de coalición de izquierdas iremos palante!
mariKarmo #28 mariKarmo
También si Cataluña se quiere independizar, pero mira.....................
OCLuis #24 OCLuis
Estoy por votar errónea: esa foto de Mariló es de hace por lo menos 20 años.
MoñecoTeDrapo #30 MoñecoTeDrapo
#24 Según mi búqueda inversa por Google images, de hace unos tres años, pero pasada por los filtros del ¡HOLA!, eso sí.
www.hola.com/actualidad/20221231340910/marilo-montero-protagonista-cam
pitercio #18 pitercio *
Si quieres que cambie de tema dile: y luego los toros :troll:
Macnulti_reencarnado #31 Macnulti_reencarnado
#18 a qué espera el gobierno progresista republicano de coalición de izquierdas para prohibir la tauromaquia en España?
#2 kaos_subversivo
No se en que momento decidió la derecha que los derechos humanos se podian politizar...
maldia #25 maldia *
Es que no es muy espabilada. Mariló Montero: «La carta de la familia de Asunta la firma un tal Q.D.E.P.» www.lavozdegalicia.es/noticia/television/2014/09/22/marilo-montero-car
#14 okeil
Netanyahu está reclamado por la corte penal internacional, por delitos de lesa humanidad. Si en Alemania gobernara Hitler, ¿Estaría de acuerdo en que participasen en Eurovisión? ... Tiene fama de tonta la Mariló, y no entiendo por qué ...
#12 fralbin
Yo creo que España no deberia participar, independientemente de lo que haga Israel.
DayOfTheTentacle #21 DayOfTheTentacle
O sobre la monarquía...
