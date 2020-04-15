Mariló Montero (2012): "No está científicamente comprobado que el alma no se transmita en los transplantes de órganos"  

"No está científicamente comprobado que el alma no se transmita en los transplantes de órganos". Esto fue lo que dijo Mariló Montero en el "Cierre de la Mañana" de la Primera de TVE, el día 23 de octubre de 2012.
Pero ahí tiene razón, no está científicamente provado. Si alguien tiene la Prueba...
Porque esa palabra, al igual que el alma o Dios, no existe.
Y si hablamos del sistema digestivo ni te cuento, las bacterias intestinales (que se pueden transplantar) afectan al comportamiento una barbaridad (y viceversa).
