Mariló Montero (2012): "No está científicamente comprobado que el alma no se transmita en los transplantes de órganos"

Mariló Montero (2012): "No está científicamente comprobado que el alma no se transmita en los transplantes de órganos"  

"No está científicamente comprobado que el alma no se transmita en los transplantes de órganos". Esto fue lo que dijo Mariló Montero en el "Cierre de la Mañana" de la Primera de TVE, el día 23 de octubre de 2012.

25 comentarios
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Si vamos a sacar todas las gilipolleces que ha dicho la amiga, mejor que hagan un apartado para ello, porque hay unas cuantas.
8 K 101
DarthMatter #18 DarthMatter *
#3 Mejor que hagan una 'internet' aparte para darles cabida. :-)
0 K 7
cocolisto #6 cocolisto
¡Que tiempos aquellos en que podías ser una boba de solemnidad y decidir idioteces!.Eso sí era libertad.
3 K 50
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#8 No sé si te has dado cuenta, que mi comentario precisamente iba en esa linea.
2 K 40
#1 Hollywoodlandia *
Es una puta soplspollez y esta pava parece que noha pisado primaria en su puta vida.
Pero ahí tiene razón, no está científicamente provado. Si alguien tiene la Prueba...
2 K 39
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#1 Nunca va a poder ser provado.

Porque esa palabra, al igual que el alma o Dios, no existe.
3 K 50
Pacofrutos #8 Pacofrutos *
#1 #5 "provado"?  media
1 K 23
pitercio #4 pitercio
Está claro que las virtudes de esta persona no son la racionalidad o la perspicacia, deben estar más ocultas.
2 K 35
Destrozo #7 Destrozo
SUB NOR MAL
2 K 33
#2 capitan.meneito
El alma del toro, no te jode.
1 K 21
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
No hay que hacer ningún caso a todo lo que diga o publique ese personaje, es la mejor manera de olvidarse que existen seres como ella.
0 K 20
Gry #16 Gry
Tiene toda la razón del mundo, no puedes transmitir algo que no existe. :hug:
0 K 14
#13 Bravok1
Waw.... Al menos sabemos que es analfabeta y monguer desde siempre.
0 K 7
RamonMercader #14 RamonMercader
Es una soplapollez como lo formula, pero si buscais encontrareis cosas como cambios de comportamiento y cosas similares. El cuerpo humano es muy complejo y todo se interrelacciona.
0 K 7
HAL9K #17 HAL9K *
#14 Cierto, yo tuve que dejar de beber leche y comer ternera porque me empezaron a salir manchas blancas y negras.
0 K 11
RamonMercader #22 RamonMercader
#17 casi es parecido comer a recibir un transplante.

www.researchgate.net/publication/377463370_Personality_Changes_Associa
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31739081/

Y si hablamos del sistema digestivo ni te cuento, las bacterias intestinales (que se pueden transplantar) afectan al comportamiento una barbaridad (y viceversa).
0 K 7
devilinside #23 devilinside
#14 Yo antes de que me trasplantasen un riñón ni bebía ni me drogaba, ahora sí
0 K 12
#19 dreamgame
Bueno, razon tiene. Lo contrario, que el alma resida en los organos, tampoco ha sido demostrado...
0 K 6
alcama #11 alcama
"Ha criticado a Sanchez, vamos a por ella"
0 K 5
haprendiz #15 haprendiz
#11 "Ha dicho que la tauromaquia no es maltrato, animal". ¡Chupito!
1 K 23
devilinside #21 devilinside
#11 Ha dicho una gilipollez tamaño XXL, vamos a por ella
0 K 12
Sandilo #12 Sandilo
REL. Recordemos esta joya del negacionista de Broncano.

www.youtube.com/watch?v=-f_Du8PSsUw
2 K -11
ewok #20 ewok
#12 Eso es de semanas antes de declararse la pandemia. Esto es del primer día de la declaración de pandemia:
www.elconfidencial.com/television/programas-tv/2020-04-15/broncano-la-
0 K 12
Sandilo #24 Sandilo
#20 Igual si no hubiese sido un negacionista emitiendo en prime time mucha más gente se hubiese tomado en serio el coronavirus y habría menos muertos.
0 K 6
Estronciobarioyradio #25 Estronciobarioyradio
#12 que te caaaaaalles.
0 K 6

menéame