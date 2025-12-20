Mariami, la primera bebé en recibir un trasplante parcial de corazón en Europa, recibe el alta

El caso de la pequeña fue de «especial complejidad», según detallan desde el hospital, ya que ha requerido la combinación de otras dos técnicas en las que el Hospital Gregorio Marañón también ha sido un centro pionero en ámbito del trasplante de corazón pediátrico. Se recurrió a un procedimiento que se realiza cuando donante y receptor son de grupos sanguíneos incompatibles, así como también a una donación en asistolia controlada. Por estos motivos, la operación ha sido calificada por el hospital como «un hito triple en cirugía cardíaca.