María Pérez ya es una leyenda... ¡Otro oro en 20 km marcha!

María Pérez no tiene límites. Siete días después de su victoria en los 35 km, la granadina se ha impuesto con enorme autoridad en los 20 km marcha en los Mundiales de Atletismo de Tokio para convertirse en la cuarta de la historia en revalidar un 'doblete' tras el jamaicano Usain Bolt, el estadounidense Carl Lewis y el británico de origen somalí Mohamed Farah.

Kantinero #4 Kantinero
#3 No pienso igual, en deportes mayoritarios estan más motivados por el éxito, el reconocimiento y sobre todo la pasta
Escafurciao #6 Escafurciao
#4 por eso hay más rivalidad y es más difícil en los mayoritarios, está mujer es marcha y llegará donde quiera hasta que aguanten sus piernas, cerebro le sobra.
pitercio #5 pitercio
Me pone nervioso este deporte de andar dando saltitos, es como ir con prisa porque llegas tarde, pero te mira alguien para regañarte si corres.
asola33 #8 asola33
#5 Es un deporte absurdo y antinatural.
Kantinero #1 Kantinero
Bravo María, tienen mucho mérito estas hazañas en deportes minoritarios
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica *
#1 Hombre, sin desmerecer a María, que es una jabata, digo yo que tendría más mérito en deportes mayoritarios.
#2 R2dC
Las marchadoras seguían cubriendo vueltas de mil metros (de 4:17 y 4:21 el kilómetro)

El otro día hice un único kilómetro por debajo de 4:30. Estas se hacen 20 y sólo "caminando rápido"

Y ganó con 1h:26.55.

Suerte si en ese tiempo llego a 15km sin vomitarXD
alcama #7 alcama
¿ Por qué los mundiales de atletismo no se boicotean si participa Israel?
