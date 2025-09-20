María Pérez ya es una leyenda... ¡Otro oro en 20 km marcha!

María Pérez no tiene límites. Siete días después de su victoria en los 35 km, la granadina se ha impuesto con enorme autoridad en los 20 km marcha en los Mundiales de Atletismo de Tokio para convertirse en la cuarta de la historia en revalidar un 'doblete' tras el jamaicano Usain Bolt, el estadounidense Carl Lewis y el británico de origen somalí Mohamed Farah.