María Corina Machado realizó su primera aparición pública en Oslo luego de más de un año en la clandestinidad

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz, reapareció en público en la noche de este miércoles en Oslo, horas después de que su hija recibiera en su nombre el Premio Nobel de la Paz 2025. La dirigente venezolana estuvo durante meses viviendo en la clandestinidad por amenazas de muerte y persecución judicial. Machado arribó a la capital noruega tras no poder acudir a la ceremonia y decidió salir a saludar a los seguidores que esperaban frente al Grand Hotel Oslo