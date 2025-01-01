Margarita Galaz, la negacionista del cáncer afincada en Sevilla que se enfrenta a una querella por homicidio  

Galaz vende sus ‘terapias’ online para ‘curar’ el cáncer desde su domicilio en la capital andaluza y enfrenta su primera querella en Chile, de donde es originaria, por la muerte de una de sus ‘pacientes’ a la que convenció de que la enfermedad era fruto de la mala relación con sus hermanas. Durante los últimos meses de su vida, Fabiola Lorena Vega Espinoza pagaba una suscripción mensual a la Comunidad Hameriana, una “red social” creada por una curandera negacionista del cáncer afincada en Sevilla, Margarita Galaz. Además de venderle sus......
| etiquetas: negacionista del cancer , afincada en sevill , querella por homicidio
"El SIDA es una alergia al esmegma"
No debe haber compasión con estos chamanes y vende humos. Están jugando con la vida de la gente. A LA CÁRCEL.
Menudo ser más despreciable, jugar con la vida de los enfermos y de quien hace lo que sea para intentar vivir. Espero que la metan en la cárcel.