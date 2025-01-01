edición general
16 meneos
57 clics
Margarita Galaz, la negacionista del cáncer afincada en Sevilla que se enfrenta a una querella por homicidio

Margarita Galaz, la negacionista del cáncer afincada en Sevilla que se enfrenta a una querella por homicidio  

Galaz vende sus ‘terapias’ online para ‘curar’ el cáncer desde su domicilio en la capital andaluza y enfrenta su primera querella en Chile, de donde es originaria, por la muerte de una de sus ‘pacientes’ a la que convenció de que la enfermedad era fruto de la mala relación con sus hermanas. Durante los últimos meses de su vida, Fabiola Lorena Vega Espinoza pagaba una suscripción mensual a la Comunidad Hameriana, una “red social” creada por una curandera negacionista del cáncer afincada en Sevilla, Margarita Galaz. Además de venderle sus......

| etiquetas: negacionista del cancer , afincada en sevill , querella por homicidio
13 3 0 K 282 cultura
8 comentarios
13 3 0 K 282 cultura
dunachio #4 dunachio
Para flipar lo que tiene en su facebook :
www.facebook.com/profile.php?id=61556154256017
"El SIDA es una alergia al esmegma"
No debe haber compasión con estos chamanes y vende humos. Están jugando con la vida de la gente. A LA CÁRCEL.  media
4 K 62
dunachio #3 dunachio
Me juego lo que queráis, a que si ella contrae cáncer, se va al médico y se trata como cualquier enfermo.
Menudo ser más despreciable, jugar con la vida de los enfermos y de quien hace lo que sea para intentar vivir. Espero que la metan en la cárcel.
3 K 40
Alegremensajero #1 Alegremensajero
Hay que ser de una calaña muy ruin y miserable para aprovecharte de gente tan desesperada para estafarlos de esta manera...
1 K 18
ContinuumST #2 ContinuumST
#1 Mi sospecha es que esta "señora" se cree sus propias mentiras, se cree una chamana poderosa y cosas así. Cosas del pensamiento mágico.
2 K 29
daTO #5 daTO *
#2 una cosa es creerte tus mentiras y otra es cobrarlas a precio de oro. Una amiga de Ibiza se cree estas mierdas, pero monta "retiros espirituales" a precios de locura. Lo llena, vive a todo trapo y hace lustros que no trabaja. Lo único que veo bien es que los estafados suelen ser más gilipollas todavía..
2 K 38
frg #8 frg
#2 No te lo creas. Los ególatras son así, saben que son una mentira pero no van a hacur nada porque ellos son lo primero y único que importa en el universo de mierda que viven.
0 K 13
#7 BurraPeideira_
Demasiada tolerancia hay con estas mierdas. En el momento en que te lucras con una mentira se convierte en delito de estafa perfectamente tipificado en el código penal. Pero como a las religiones se les permite...
0 K 11
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
hasta que la estulticia no sea catalogada como una patologia incapacitante poco podemos hacer
0 K 8

menéame