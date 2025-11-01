edición general
Margaret Atwood: “A las mujeres mayores solo nos permiten ser dos cosas: sabias ancianas o viejas brujas malvadas”

Margaret Atwood: "A las mujeres mayores solo nos permiten ser dos cosas: sabias ancianas o viejas brujas malvadas"

"En su origen, el cristianismo emancipó a las mujeres, que se contaron entre sus primeras seguidoras. Espero que los nacionalistas cristianos recuerden la razón por la que los Padres Fundadores separaron iglesia y Estado, una separación que ahora quieren deshacer. Sabían lo que las guerras entre facciones del cristianismo habían provocado en la Europa de la que huyeron."

oghaio
Entrevista muy interesante, que seguramente proporciona más y mejores titulares que el elegido.
frg
Mejor no escoger. Son todas unas "viejas brujas malvadas” , y así no te equivocas. :troll:

Edit: Estoy con #1. La caza de clics es lo que tiene.
oghaio
#2 Sí, ya lo dice ella en la entrevista, justo a continuación: "A veces, ambas a la vez..."
Mauro_Nacho
¿Y a los hombres viejos que se les permite, disponen de mayores ventaja frente las mujeres ancianas?
intotheflow
#5 ¿Y a los hombres qué? Pues pueden ser:
-Presidentes de EEUU (y de cualquier nación)
-Héroes de Hollywood, como Indiana Jones.
-CEOs.
-Galanes.
-Mentores o líderes experimentados.
-Genocidas.

Vamos, lo mismo que cuando son jóvenes, pero con achaques.
aPedirAlMetro
#6 Bueno...

- Ursula von der Leyen : Presidente de la Union Europea
- Sigourney Weaver. Heroina de Hollywood como en Alien
- Mary Barra : CEO de General Motors
...
intotheflow
#9 Hubiera preferido que mentaras a Sigourney Weaver por su papel en Avatar, por ser más reciente, aunque fuera sustituida por un extraterrestre joven azul en pantalla sus escenas acuáticas fueron muy meritorias. Hubiera ilustrado mejor tu excepción, que otra cosa no es. Tanto ella como Mary Barra representan una digna minoría.
Lo de Only Fans es directamente un ejemplo de que las mujeres pueden ser objetivizadas... ¿hasta qué edad, exactamente? No me imagino a George Clooney abriéndose un OF.
HeilHynkel
#5

Podéis hacer de:
- viejos insportables
- pitxakortas amargaos
- gays que no han salido del armario.
Jodere
Que raro que no venga ninguno del muro de pago.
Somozano
En Europa los que los más hacen por unir Estado e Iglesia es la izquierda

www.google.com/amp/s/www.elespanol.com/espana/20251021/presos-ceuta-qu

Todos a comer carne que no sea de cerdo y haya sido ejecutada en nombre de Alá
