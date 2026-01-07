Marco Rubio, el ‘virrey’ de Trump en Venezuela

Rubio consiguió captar la atención de Trump cuando en lugar de enfatizar la democracia, planteó al presidente que Maduro estaba imputado en Nueva York desde hacía cinco años por narcotráfico. Esa narrativa sí era más del interés del mandatario, abstemio y que desprecia las drogas tras la muerte por alcoholismo de su hermano. En julio, el Departamento de Estado incluyó en su lista de organizaciones terroristas extranjeras al cartel de los Soles, el supuesto grupo narcotraficante del que acusa al líder venezolano de ser el cabecilla.