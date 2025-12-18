edición general
Marc y Lidia abandonaron Barcelona después de 20 años para vivir en la montaña: “Nos dimos cuenta de que necesitábamos otra cosa”

La pareja creó hace 12 años Cal Calsot, una casa rural ecológica en el parque natural del Cadí-Moixeró, para alojar a huéspedes y compartir su forma de vivir “Lo hacemos todo nosotros; desde la cocina hasta la construcción de los muebles”, cuentan Marc y Lidia.

2 comentarios
poxemita
Los propietarios parecen sacados de una promo de Masterchef.
kastanedowski
Se me hace muy interesante como intentan promover el vivir fuera de las ciudades, en casas rodantes y la vida en la montaña.

Se siente la agenda entre lineas. Los diarios no trabajan de a gratis, alguien les paga por escriben solo lo que se les ordena.

Yo cai en esta historia y hemos vuelto a " la ciudad" vivir lejos del doctor, los comercios y la gente no es saludable ni fisica y mentalmente. El humano necesita de la sociedad.
