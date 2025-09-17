Marc Cucurella se derrumba al hablar de su hijo con TEA: «Le costaba mucho entrar en las casas si no conocía el entorno»

«¿Cómo te cambió tu vida ser papá de un niño autista?», le preguntaba a Marc Cucurella, futbolista del Chelsea londinense e internacional absoluto español, Pau Brunet en una entrevista en su canal de YouTube. «Pues la verdad, mucho, encima fue nuestro primer hijo. Creo que ser padre ya te cambia mucho y, al ser el primero no sabes bien por dónde tirar ni qué es realmente lo que le pasa», contestaba el defensa. Al lateral del Chelsea se le ve con la respiración contenida y la emoción se le intuye.
| etiquetas: cucurella , hijo autista , futbolista