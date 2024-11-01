edición general
Los maquinistas señalan al déficit de inversión: "No se puede remodelar Chamartín con el dinero del mantenimiento de las vías"

Los maquinistas denuncian, sin embargo, que ese aumento de la inversión no ha sido sinónimo de una mayor conservación de las vías: "Hace falta un mejor mantenimiento y que hagan caso a los profesionales. No vale mezclar la inversión para remodelar Chamartín con el dinero del mantenimiento. La inversión puede haber subido, pero una cosa es invertir en conservación de la infraestructura y otra que estés construyendo una catedral en Chamartín".

pepel #8 pepel
Pues que lo remodelen con el sueldo y los sobres de Ayuso y su novio.
#1 Chappie
los maquinistas son fascistas, no hay dudas.
#4 Kikoncito
#1 Fascistas no lo se pero vagos si. Porque vamos que porque tengas que rellenar un formulario no tramites una queja que puede dejar constancia de un fallo, que además puede ser peligroso para tu propia integridad es la polla tu.
elGude #2 elGude
Llevo unos 5 años yendo mínimo una vez al año a Madrid, Chamartín siempre está en obras y cada vez que voy me pierdo más.

Las estaciones de Vigo, Santiago y A Coruña, fueron o han sido remodeladas en menos tiempo y eso que la remodelación de la Vigo implicó hacer una estación de tren para poder reformar la otra.
#7 pirat *
El túnel de atocha a chamartín también costó un pico...
Esa ciudad es un sumidero de recursos de todos.
#6 Nasser
A mí simplemente no me parece que venga a cuenta el tema de Chamartín, son ganas de marear la perdiz, si falta inversion en las vías y en su mantenimiento hay que subsanar el problema pero decir que se gastó en Chamartín son estupideces.
Las infraestructuras son un todo incluyendo las estaciones, busquemos soluciones y si falta dinero pues habrá que analizarlo y buscarlo, en cualquier caso de momento solo son especulaciones y muchas interesadas
josde #3 josde
Los maquinistas los hay muy lisos y muy tontos, algunos cobran un pastón.
#5 Chappie
#3 son funcionarios o qué?
