Los maquinistas señalan al déficit de inversión: "No se puede remodelar Chamartín con el dinero del mantenimiento de las vías"

Los maquinistas denuncian, sin embargo, que ese aumento de la inversión no ha sido sinónimo de una mayor conservación de las vías: "Hace falta un mejor mantenimiento y que hagan caso a los profesionales. No vale mezclar la inversión para remodelar Chamartín con el dinero del mantenimiento. La inversión puede haber subido, pero una cosa es invertir en conservación de la infraestructura y otra que estés construyendo una catedral en Chamartín".