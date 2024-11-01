Los maquinistas señalan al déficit de inversión: "No se puede remodelar Chamartín con el dinero del mantenimiento de las vías"

Los maquinistas denuncian, sin embargo, que ese aumento de la inversión no ha sido sinónimo de una mayor conservación de las vías: "Hace falta un mejor mantenimiento y que hagan caso a los profesionales. No vale mezclar la inversión para remodelar Chamartín con el dinero del mantenimiento. La inversión puede haber subido, pero una cosa es invertir en conservación de la infraestructura y otra que estés construyendo una catedral en Chamartín".
Las estaciones de Vigo, Santiago y A Coruña, fueron o han sido remodeladas en menos tiempo y eso que la remodelación de la Vigo implicó hacer una estación de tren para poder reformar la otra.
Esa ciudad es un sumidero de recursos de todos.
Las infraestructuras son un todo incluyendo las estaciones, busquemos soluciones y si falta dinero pues habrá que analizarlo y buscarlo, en cualquier caso de momento solo son especulaciones y muchas interesadas