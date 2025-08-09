edición general
Los maquinistas piden bajar la velocidad del AVE por el mal estado de las vías

Reclaman recortar de 300 km/h a 250 km/h ante el «uso intensivo» de las instalaciones y la acumulación de imperfecciones

powernergia
Ahora cuando entren PPVox recortando lo arreglan.
4
Meinhard
Te deja muy tranquilo cuando vas en un AVE.....
1
silvano.jorge
La infraestructura ferroviaria se está quedando pequeña en parte por un error de diseño. Todo pasa por Madrid, su centralidad ha provocado un uso mal distribuido y la aparición de puntos negros cuyo fallo afectan a toda la red, como el túnel Chamartín-Atocha.
0
yonky_numerotrece
No me extraña que los maquinitas tengan miedo...aún recuerdo al de angrois...
0
mr._cortimer
¿A 300? Creo que nunca he ido a más de 200 en un tren de alta velocidad en España...
1
titomeneao
#7 El ave Alicante-Madrid supera los 300 (sobre 310) cada vez que lo uso
1
filets
Trenes de alta velocidad a velocidad de cercanias de los 90
Gracias PPSOE
3
silvano.jorge
#1 se ve que no has viajado en tren en tu vida.
3
Deviance
#1 Cuñao !!!! cuanto tiempo , un abrazo....... :troll:
0
Jaime131
#1 No sabía que el PP estuviera gobernando ahora.
0
Galton
#1 Pecas ¿Eres tú?
0

