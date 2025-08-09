·
date 2025-08-09
Los maquinistas piden bajar la velocidad del AVE por el mal estado de las vías
Reclaman recortar de 300 km/h a 250 km/h ante el «uso intensivo» de las instalaciones y la acumulación de imperfecciones
#5
powernergia
Ahora cuando entren PPVox recortando lo arreglan.
4
K
46
#9
Verdaderofalso
*
Mientras tanto en China…
www.meneame.net/story/inversion-china-vias-ferreas-aumenta-5-5-ciento-
www.meneame.net/story/china-anade-10-000-kilometros-ferrocarriles-alta
0
K
20
#2
Meinhard
Te deja muy tranquilo cuando vas en un AVE.....
1
K
16
#6
silvano.jorge
La infraestructura ferroviaria se está quedando pequeña en parte por un error de diseño. Todo pasa por Madrid, su centralidad ha provocado un uso mal distribuido y la aparición de puntos negros cuyo fallo afectan a toda la red, como el túnel Chamartín-Atocha.
0
K
11
#12
yonky_numerotrece
No me extraña que los maquinitas tengan miedo...aún recuerdo al de angrois...
0
K
6
#7
mr._cortimer
¿A 300? Creo que nunca he ido a más de 200 en un tren de alta velocidad en España...
1
K
0
#11
titomeneao
*
#7
El ave Alicante-Madrid supera los 300 (sobre 310) cada vez que lo uso
1
K
22
#1
filets
Trenes de alta velocidad a velocidad de cercanias de los 90
Gracias PPSOE
3
K
-34
#3
silvano.jorge
#1
se ve que no has viajado en tren en tu vida.
3
K
46
#4
Deviance
#1
Cuñao !!!! cuanto tiempo , un abrazo.......
0
K
14
#8
Jaime131
#1
No sabía que el PP estuviera gobernando ahora.
0
K
11
#10
Galton
#1
Pecas ¿Eres tú?
0
K
9
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
