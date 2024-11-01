Máquina del tiempo YouTube web app

Viaje en el Tiempo (Por Fecha): Los usuarios seleccionan un día (ej. 15 de abril de 2010) y ven una colección aleatoria de videos publicados ese día (News, Gossip, Música, Trailers, Virales). Búsqueda Detallada: Permite las búsquedas por query específico, mes y fecha del pasado. "Un Día Como Hoy": Una sección dinámica que muestra videos importantes cargados en YouTube un día como hoy en años anteriores. Clásicos Virales: Mantenemos una selección de videos virales clásicos que se muestran en un modal/iframe separado