Máquina del tiempo YouTube web app

Viaje en el Tiempo (Por Fecha): Los usuarios seleccionan un día (ej. 15 de abril de 2010) y ven una colección aleatoria de videos publicados ese día (News, Gossip, Música, Trailers, Virales). Búsqueda Detallada: Permite las búsquedas por query específico, mes y fecha del pasado. "Un Día Como Hoy": Una sección dinámica que muestra videos importantes cargados en YouTube un día como hoy en años anteriores. Clásicos Virales: Mantenemos una selección de videos virales clásicos que se muestran en un modal/iframe separado

mcfgdbbn3
La página podría ser innecesaria si YouTube mejorase el filtrado de los resultados de la búsqueda para permitir introducir un intervalo de fechas, ordenar por fechas... no sé si lo habrán arreglado ya, pero hace un tiempo era un desastre.
