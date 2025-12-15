Los mapas que esconden historias

¿Puede un mapa —esa encarnación más pura del rigor geográfico— guardarte un guiño secreto? En Suiza, sí: durante décadas, quienes trazan sus mapas oficiales en la Swisstopo (oficina federal suiza responsable de la cartografía oficial del país) han ocultado pequeñas ilustraciones entre montañas, lagos y praderas. Lo más fascinante es que no se trata de errores, sino de dibujos deliberados, escondidos con tal sutileza que pasaban desapercibidos incluso para los revisores más meticulosos.