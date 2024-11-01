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El mapa de los tuaregs, un pueblo nómada entre cinco países

El mapa de los tuaregs, un pueblo nómada entre cinco países

El grupo, que vive en el Sáhara central y los márgenes del Sahel, ha protagonizado varias rebeliones en las últimas décadas. El conflicto en Mali es el último episodio de esta lucha.

| etiquetas: geopolítica , mali , sáhara , tuaregs
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