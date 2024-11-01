edición general
Mapa del sobrepeso en Norteamérica (2024)

Mapa del sobrepeso en Norteamérica (2024)

Este mapa, creado por Landgeist en 2024, muestra la situación del sobrepeso en Norteamérica, según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos nacionales para 2022. Según la OMS, se considera que tienen sobrepeso todas las personas con un índice de masa corporal superior a 25. Con los datos disponibles, saltan a la vista rápidamente los números de Haití (10,7 %) y Cuba (21,8 %), con el menor número de ciudadanos con sobrepeso. En el extremo contrario, aparecen Bahamas (47,3 %) y varios estados de México

| etiquetas: mapas , sobrepeso , obesidad , américa del norte , salud
8 comentarios
themarquesito
Como de costumbre, @Milhaud trae mapas de lo más informativos

PasaPollo
#1 En verdad aunque lo enlazas bien (La web lo llama "mapa del sobrepeso") el mapa en sí es un mapa de obesidad, es decir, con IMC superior a 30. Si fuese de sobrepeso sería el porcentaje de personas con un IMC superior a 25, y auguro que sería muy muy superior.

(En redes, hablando con americanos, te das cuenta de que muchos no consideran "fat" el estar "overweight", sólo la obesidad. Curioso shock cultural).

Edit: Me esperaba, no sé por qué, que Texas estuviese a la cabeza en obesidad.

themarquesito
#6 Por haber hecho copia-pega sin revisar. Si alguien puede corregirlo, se agradece.

#7 Cierto, la última vez que estuve en EE.UU no me consideraban "fat", y eso que peso un poco más de 90 kilos midiendo 1,81 m.

encurtido
#4 También influye el tiempo que se tarda en cocinar comida saludable, frente a calentar alguna guarrada precocinada.

Torrezzno
Nada nuevo, la correlacion entre obesidad y pobreza es obvia.

En España el precio de los productos como carne, pescado, fruta y verdura ha subido una barbaridad. Sale mas barato comer macarrones y salchillas hasta arriba de glutamato

encurtido
#2 Además de pobreza y bastante relacionada, la cultura latina entiende la salud un poco como mis abuelos, que a mayor gordura más saludable aparenta una persona.

Hay campañas en centros de educación dirigido a esta población por lo frecuente del latino que llega a EEUU y ceba a su prole como gorrinillos.

Pitchford
#2 Creo que la gente en general no come guarrerías porque sean más baratas, sino porqué les gustan más, sobre todo a los niños. En las tiendas, hasta en los supermercados, suelen tener frutas y verduras de oferta a precios bajísimos y como proteínas saludables y económicas están las legumbres. También los huevos, los lácteos y algunos pescados.

Moixa
#0 por qué pones Europa en la entradilla?


