Mapa del sobrepeso en Norteamérica (2024)

Este mapa, creado por Landgeist en 2024, muestra la situación del sobrepeso en Europa, según datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos nacionales para 2022. Según la OMS, se considera que tienen sobrepeso todas las personas con un índice de masa corporal superior a 25. Con los datos disponibles, saltan a la vista rápidamente los números de Haití (10,7 %) y Cuba (21,8 %), con el menor número de ciudadanos con sobrepeso. En el extremo contrario, aparecen Bahamas (47,3 %) y varios estados de México
(En redes, hablando con americanos, te das cuenta de que muchos no consideran "fat" el estar "overweight", sólo la obesidad. Curioso shock cultural).
Edit: Me esperaba, no sé por qué, que Texas estuviese a la cabeza en obesidad.
#7 Cierto, la última vez que estuve en EE.UU no me consideraban "fat", y eso que peso un poco más de 90 kilos midiendo 1,81 m.
En España el precio de los productos como carne, pescado, fruta y verdura ha subido una barbaridad. Sale mas barato comer macarrones y salchillas hasta arriba de glutamato
Hay campañas en centros de educación dirigido a esta población por lo frecuente del latino que llega a EEUU y ceba a su prole como gorrinillos.