Mapa del sobrepeso en Europa [ENG]  

Hace un tiempo vimos qué países europeos tenían mayores tasas de obesidad (IMC >= 30) pero es también bueno ver qué países europeos tienen mayores tasas de sobrepeso (aquellos con un IMC >= 25), que tampoco es sano. Los países con mayores tasas de obesidad eran también aquellos con mayores tasas de sobrepeso.
Llevo toda mi vida adulta oyendo que tengo sobrepeso según el BMI. Ha habido veces que he estado más musculado que otras y ahora con la edad tengo algo de grasa abdominal, pero ni de coña querría bajar los 20 kilos que se supone he de perder para tener un índice sano. He tenido ese peso con 20 años y se me veían las costillas.
Y, lo dicho, lo malo no es tener algo de chicha en el abdomen, sino tenerla en el hígado, por ejemplo.
Evidentemente el diagnóstico de sobrepeso/obesidad requiere de pruebas complementarias para determinar la relación entre grasa visceral y subcutánea y la distribución corporal de la grasa. De ahí que se complemente con otras medidas como:
- La circunferencia abdominal (≥102 cm hombres, ≥88 cm mujeres).
- La relación cintura-cadera (>0.9 hombres, >0.85 mujeres).
Y quizá mi reacción es muy negativa debido a que estoy cansado de escuchar una revisión médica tras otra que tengo sobrepeso porque peso 99-100kg cuando puedo hacer tranquilamente 100km sobre la bici y tengo unas pulsaciones en reposo de 50ppm a mis casi 45 años.
El sobrepeso predispone incluso a cosas que no se suelen tener muy en cuenta: enfermedad renal por hiperfiltración, reflujo gastroesofágico, inflamación crónica, complicaciones respiratorias, etc... es muy difícil que alguien con un IMC > 30 no padezca uno de estos pero en la horquilla… » ver todo el comentario
