Mapa del sobrepeso en Europa [ENG]

Hace un tiempo vimos qué países europeos tenían mayores tasas de obesidad (IMC >= 30) pero es también bueno ver qué países europeos tienen mayores tasas de sobrepeso (aquellos con un IMC >= 25), que tampoco es sano. Los países con mayores tasas de obesidad eran también aquellos con mayores tasas de sobrepeso.

Narmer #3 Narmer
El IMC/BMI es una puta mierda y está lleno de errores; entre ellos que no distingue entre grasa y músculo, en personas mayores con menor masa muscular y más grasa visceral (la peligrosa) puede dar un BMi normal cuando el riesgo cardiovascular es alto, no diferencia entre distribución de la grasa: subcutánea (menos peligrosa) o visceral (más peligrosa), sesgo por sexo, sesgo por etnia, etc, etc
Torrezzno #5 Torrezzno
#3 puede servir como indicador general a falta de otra cosa, solo necesitas peso y altura. No todo el mundo se puede medir el porcentaje de grasa
Narmer #7 Narmer *
#5 Con mi altura y un índice de 22 (lo “saludable”) parecería una persona enferma de cáncer o malnutrido.

Llevo toda mi vida adulta oyendo que tengo sobrepeso según el BMI. Ha habido veces que he estado más musculado que otras y ahora con la edad tengo algo de grasa abdominal, pero ni de coña querría bajar los 20 kilos que se supone he de perder para tener un índice sano. He tenido ese peso con 20 años y se me veían las costillas.

Y, lo dicho, lo malo no es tener algo de chicha en el abdomen, sino tenerla en el hígado, por ejemplo.
ur_quan_master #6 ur_quan_master
#3 es un modelo simple. Y tiene las virtudes e inconvenientes de los modelos simples.
#12 Leclercia_adecarboxylata
#3 El IMC tiene limitaciones como lo tiene los métodos para calcular el filtrado glomerular, las escalas para calcular el riesgo hemorrágico en personas anticoaguladas y miles de cosas más.... pero sirve porque es sencillo y útil.

Evidentemente el diagnóstico de sobrepeso/obesidad requiere de pruebas complementarias para determinar la relación entre grasa visceral y subcutánea y la distribución corporal de la grasa. De ahí que se complemente con otras medidas como:
- La circunferencia abdominal (≥102 cm hombres, ≥88 cm mujeres).
- La relación cintura-cadera (>0.9 hombres, >0.85 mujeres).
Narmer #13 Narmer
#12 Precisamente el IMC tiene tal de cantidad de sesgos, que lo veo un método poco fiable para valorar el sobrepeso en la población general. Es muy fácil que tengas sobrepeso en el momento que pasas de 1,80m. Ya te digo que en mi caso, que mido más de 1,90m, tendría que estar en los huesos para tener un IMC saludable.

Y quizá mi reacción es muy negativa debido a que estoy cansado de escuchar una revisión médica tras otra que tengo sobrepeso porque peso 99-100kg cuando puedo hacer tranquilamente 100km sobre la bici y tengo unas pulsaciones en reposo de 50ppm a mis casi 45 años.
#14 Leclercia_adecarboxylata
#13 Ya, es un tema complicado. El principal problema del sobrepeso y la obesidad son las complicaciones metabólicas y cardiovasculares que se pueda tener pero evidentemente hay que individualizar cada caso.

El sobrepeso predispone incluso a cosas que no se suelen tener muy en cuenta: enfermedad renal por hiperfiltración, reflujo gastroesofágico, inflamación crónica, complicaciones respiratorias, etc... es muy difícil que alguien con un IMC > 30 no padezca uno de estos pero en la horquilla…   » ver todo el comentario
SantiH #2 SantiH
Curioso que los italianos, que se supone comen mucha pasta y otras comidas ricas en hidratos, tienen el mejor dato de Europa.
cosmonauta #9 cosmonauta
#2 En Italia tienen una cocina de verduras y vegetales acojonante.
Meneacer #10 Meneacer
#2 Al dente engorda menos, aunque habrá otras razones.
Asimismov #4 Asimismov
Bella figura
#11 Leclercia_adecarboxylata
Juro que no me había dado cuenta que se había enviado este meneo ayer:
www.meneame.net/m/cultura/mapa-sobrepeso-norteamerica-2024
Furiano.46 #1 Furiano.46
El mundo está gordo
#15 Kuruñes3.0
Tanta tontería con los venenos blancos y los italianos en amarillito. Ni pasta ni queso ni pollas en vinagre.
