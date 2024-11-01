Mapa | Sigue en directo la posición de la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

La organización dispone de un mapa interactivo en tiempo real, disponible en la página web globalsumudflotilla.org/tracker, abierto al público y accesible desde cualquier dispositivo. En él se muestra la posición de cada embarcación sobre el mapa, junto a información detallada como el nombre del barco, el rumbo, las coordenadas, la velocidad, el estado de navegación y la última actualización recibida. También incluye la identificación marítima (MMSI) y, en algunos casos, documentación visual de incidentes ocurridos durante la travesía. Este si
Lo que yo digo es que la flotilla esta es un teatro de gente que al final ni llegarán a Gaza o si lo hacen no harán nada.