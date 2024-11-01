edición general
Mapa | Sigue en directo la posición de la flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

La organización dispone de un mapa interactivo en tiempo real, disponible en la página web globalsumudflotilla.org/tracker, abierto al público y accesible desde cualquier dispositivo. En él se muestra la posición de cada embarcación sobre el mapa, junto a información detallada como el nombre del barco, el rumbo, las coordenadas, la velocidad, el estado de navegación y la última actualización recibida. También incluye la identificación marítima (MMSI) y, en algunos casos, documentación visual de incidentes ocurridos durante la travesía. Este si

9 comentarios
ipanies #6 ipanies
Cuando lleguen ya será Israel... Están invadiendo en estos momentos.
0 K 13
alcama #3 alcama
Se han parado 1 semana en Tunez ¿cual es el motivo de tanto tiempo parados en Tunez?
1 K 8
pip #4 pip
#3 coordinar 40 barcos tan distintos en una travesía tan larga debe de ser una pesadilla logística.
0 K 11
#8 aauivozcrx
#3 esperar a que lleguen el resto de embarcaciones que se unirán
1 K 24
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
A ver dónde paran a montarse otra fiesta.
5 K -16
#5 Orabla
#2 Sí, la que te va a dar esta.
1 K 20
#7 soberao
#2 ¿Fiesta? ¿como las que se montan los genocidas mamahostias en las casas y escuelas de civiles asesinados o desplazados por la invasión sionista?
xcancel.com/trackingisrael/status/1967309915627942158
xcancel.com/trackingisrael/status/1946281315512246682
xcancel.com/trackingisrael/status/1915498915928985959
xcancel.com/trackingisrael/status/1943382948427747506
0 K 14
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#7 No, si lo del genocidio que está haciendo Israel en Gaza es innegable... (bueno para el PP si lo es)

Lo que yo digo es que la flotilla esta es un teatro de gente que al final ni llegarán a Gaza o si lo hacen no harán nada.
1 K 14

