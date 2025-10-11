edición general
2 meneos
4 clics

El mapa de los retrasos del Cercanías: casi dos días al año perdidos esperando al Rodalies en Barcelona

La red de Alta Velocidad tiene unos 3.300.000 viajeros mensuales de media y Cercanías unos 50.000.000. Mientras tanto, la inversión anual de Adif se hace por una regla de tres inversa:menos viajeros, más inversión. A pesar de que Cercanías tiene 15 veces los usuarios de Alta Velocidad, la Alta Velocidad recibe 3,5 veces más inversión que la red de Cercanías de toda España e, incluso, se ha recortado dicha cantidad. "En este país se ha estado invirtiendo durante décadas solo en construcción de AVE y si se rompe algo convencional como Cercanías

| etiquetas: renfe , retrasos , cercanías
2 0 0 K 24 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 24 actualidad
#1 candonga1
Aquí para los que quieran leerlo y no pueden:

www.smry.ai/proxy?url=https://www.elmundo.es/economia/2025/10/11/68e7a
0 K 18
#2 guillersk
El mapa de los retrasos: menead, que va contra ayuso!!!!+

... En Barcelona: cancel, cancel, vitese negativo!!
0 K 6

menéame