El mapa de los retrasos del Cercanías: casi dos días al año perdidos esperando al Rodalies en Barcelona

La red de Alta Velocidad tiene unos 3.300.000 viajeros mensuales de media y Cercanías unos 50.000.000. Mientras tanto, la inversión anual de Adif se hace por una regla de tres inversa:menos viajeros, más inversión. A pesar de que Cercanías tiene 15 veces los usuarios de Alta Velocidad, la Alta Velocidad recibe 3,5 veces más inversión que la red de Cercanías de toda España e, incluso, se ha recortado dicha cantidad. "En este país se ha estado invirtiendo durante décadas solo en construcción de AVE y si se rompe algo convencional como Cercanías