Mapa pictórico de Islandia (2018)  

Este mapa, publicado por el ilustrador Robert Deutsch en 2018, muestra Islandia. Se trata de un mapa pictórico en el que el autor prioriza los principales atractivos turísticos del país, centrándose en Hringvegur, la primera carretera que se construyó en el país y la única que lo circunvala por completo. Siguiendo la tradición de la Carta Marina de Olaus Magnus, en la ilustración también aparecen monstruos variopintos rodeando la isla.