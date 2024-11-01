El mapa más nítido de la Vía Láctea revela miles de secretos ocultos con una claridad diez veces superior a la anterior  

Astrónomos del Centro Internacional de Investigación en Radioastronomía (ICRAR) han creado la imagen en color radio de baja frecuencia más grande jamás elaborada de la Vía Láctea. Esta espectacular composición muestra, con una nitidez sin precedentes, la visión del hemisferio sur de nuestra galaxia a través de un amplio rango de longitudes de onda de luz radio. El trabajo, publicado en la revista Publications of the Astronomical Society of Australia, abre nuevas vías para explorar el nacimiento, la evolución y la muerte de las estrellas