Un mapa global muestra dónde el plástico amenaza más los mares

El estudio reveló que las zonas de mayor riesgo no siempre son las "manchas de basura" donde los plásticos se acumulan visiblemente, sino a menudo lugares donde estos se superponen con una densa vida marina y contaminantes. Esto significa que incluso las aguas con niveles de plástico relativamente bajos pueden enfrentar graves amenazas ecológicas. El estudio, publicado en Nature Sustainability, va más allá de medir dónde se acumulan los plásticos. En su lugar, mapea los "puntos críticos de riesgo ecológico" a nivel mundial mediante la