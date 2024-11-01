edición general
Manuel Delgado: 'La auténtica derrota del proyecto independentista es Aliança Catalana' (CAT)

Entrevista al professor Manuel Delgado, catedrático de Antropologia de la Universitat de Barcelona, ahora que se retira.

rojo_separatista #2 rojo_separatista
Totalmente de acuerdo.
Suigetsu #3 Suigetsu *
Realmente era una extraña excepción que un movimiento político como el independentista no tuviera su partido de ultraderecha.
Que aparezca Aliança Catalana es lo normal y esperable de la política del siglo XXI.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
o no, ya veremos, por lo pronto parece mas que los indepes se han hartado de los que mandaban a mandril y al final les estan meando en la cara. :popcorn:
#4 encurtido
Ya, bueno. El movimiento independentista y su partido hegemónico de toda la vida era un calco al PP y es clasista, xenófobo, privatizador del dinero público, etc. y nunca ha sido un problema, es más, con ser indepe muchos ya lo convalidan como progresista porque lucha contra el malvado estado español opresor fascista.

De forma paralela a su partido gemelo, le ha ocurrido exáctamente lo mismo, le ha salido una excisión a la derecha que le quita votos. AC es únicamente la derrota de Junts, por "tibios".
