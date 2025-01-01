·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4066
clics
Incendios forestales: Muerto el perro, se acabó la rabia
4389
clics
Un bombero forestal cuenta la verdad que nadie quiere oír
3992
clics
El restaurante denunciado por querer cobrar por el gancho para el bolso le reclama 36.000 euros a la clienta
3690
clics
Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de "rojos" y "etarras" en la playa de Tabarca
4002
clics
Viñeta de Humor de Rodera en el Diario de Valladolid
más votadas
628
El actor Javier Bardem llama "nazis" a las Fuerzas de Defensa de Israel
403
Bruselas no aplicará aranceles a los productos industriales de EE.UU. y relajará los requisitos sanitarios para importar cerdo y lácteos
324
"Fue un momento horroroso": La Policía intenta 'fichar' a la 'abuela de Iruña' por su activismo a favor de Palestina
414
Los partes internos de los bomberos forestales gallegos que desmienten a Alfonso Rueda
498
’Malas Lenguas’ destapa las pruebas de la mala praxis de la UCO en el ‘caso Montoro’: 160.580 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
41
meneos
33
clics
Mañueco pagó 12.000 euros a OkDiario en tres contratos a dedo mientras los montes ardían
Tan solo en los ocho primeros meses de 2025, la Junta de Castilla y León ha concedido 16 contratos menores al diario de Eduardo Inda por más de 90.000 euros
|
etiquetas
:
política
,
actualidad
,
privilegios
,
periodismo
34
7
0
K
295
politica
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
34
7
0
K
295
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Uvieu1926
Lo mejor para los incendios es la propaganda para echarle la culpa de tu irresponsabilidad y mala gestión a otros
8
K
94
#8
sotillo
#1
¿Y a la COPE, alguien sabe cuánto a la COPE?
0
K
11
#2
ipanies
*
El interventor estaba cagando y no se dió cuenta de que estaban troceando contratos para no tener que seguir la vía legal??
O igual es que como el PPSOE se puso de acuerdo en poder nombrar como libre designación/remoción a interventores y secretarios esas figuras ya tienen el mismo valor que un gato de escayola
1
K
26
#5
Dene
La casualidad
0
K
12
#7
HFO
Los buenos gestores, escondidos cuando toca trabajar, y gastando el dinero público en propaganda para escurrir el bulto. Que todavía haya gente que les vote demuestra absoluta ignorancia, o malicia.
1
K
10
#3
yokitolakaka
Tampoco podemos paralizar una administración de que siga funcionando aunque haya un incendio.
Y no me refiero a la temática del contrato ni al destinatario.
Porque el titular también podría ser de otras miles de cosas que se siguen haciendo y gestionando...
0
K
7
#4
Pablosky
#3
eso te lo compro, pero para cualquier cosa que no sea publicidad institucional.
www.meneame.net/m/Artículos/publicidad-institucional-titulares-sobre-
0
K
12
#6
Dene
#3
y con que (ejemm ejjjjjemm) objetividad afrontan un artículo los perio (ejjjjjemm) distos de este tugurio cuando están cobrando la pasta fresquita??
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
O igual es que como el PPSOE se puso de acuerdo en poder nombrar como libre designación/remoción a interventores y secretarios esas figuras ya tienen el mismo valor que un gato de escayola
Y no me refiero a la temática del contrato ni al destinatario.
Porque el titular también podría ser de otras miles de cosas que se siguen haciendo y gestionando...
www.meneame.net/m/Artículos/publicidad-institucional-titulares-sobre-