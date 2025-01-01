edición general
Mañueco pagó 12.000 euros a OkDiario en tres contratos a dedo mientras los montes ardían

Tan solo en los ocho primeros meses de 2025, la Junta de Castilla y León ha concedido 16 contratos menores al diario de Eduardo Inda por más de 90.000 euros

Uvieu1926
Lo mejor para los incendios es la propaganda para echarle la culpa de tu irresponsabilidad y mala gestión a otros
K 94
sotillo
#1 ¿Y a la COPE, alguien sabe cuánto a la COPE?
K 11
ipanies
El interventor estaba cagando y no se dió cuenta de que estaban troceando contratos para no tener que seguir la vía legal??
O igual es que como el PPSOE se puso de acuerdo en poder nombrar como libre designación/remoción a interventores y secretarios esas figuras ya tienen el mismo valor que un gato de escayola ¬¬
K 26
Dene
La casualidad
K 12
HFO
Los buenos gestores, escondidos cuando toca trabajar, y gastando el dinero público en propaganda para escurrir el bulto. Que todavía haya gente que les vote demuestra absoluta ignorancia, o malicia.
K 10
yokitolakaka
Tampoco podemos paralizar una administración de que siga funcionando aunque haya un incendio.

Y no me refiero a la temática del contrato ni al destinatario.

Porque el titular también podría ser de otras miles de cosas que se siguen haciendo y gestionando...
K 7
Pablosky
#3 eso te lo compro, pero para cualquier cosa que no sea publicidad institucional.

www.meneame.net/m/Artículos/publicidad-institucional-titulares-sobre-
K 12
Dene
#3 y con que (ejemm ejjjjjemm) objetividad afrontan un artículo los perio (ejjjjjemm) distos de este tugurio cuando están cobrando la pasta fresquita??
K 12

