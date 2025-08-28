edición general
4 meneos
10 clics
Mañueco dará este viernes explicaciones en su peor momento por los incendios: una protesta a las puertas del parlamento y el 'feo' de los brigadistas

Mañueco dará este viernes explicaciones en su peor momento por los incendios: una protesta a las puertas del parlamento y el 'feo' de los brigadistas

El presidente de Castilla y León es el primer barón del PP que dará la cara tras quemarse casi 400.000 hectáreas en España. Hará un llamamiento para "trabajar unidos" ante el fuego, aunque la oposición le recordará su criticada gestión. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá este viernes ante las Cortes autonómicas para dar explicaciones sobre su gestión en la ola de incendios que ha arrasado más de 140.000 hectáreas en su región en el último mes.

| etiquetas: mañueco , dara explicaciones , de sus mentiras , en los incendios de cyl
4 0 0 K 51 politica
7 comentarios
4 0 0 K 51 politica
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Será, de hecho, el primer barón del PP que dará cuenta de sus actuaciones y responderá a las múltiples críticas recibidas en estos días, después de que hasta tres ministros (la de Defensa, Margarita Robles; la de Transición Ecológica, Sara Aagesen y el de Interior, Grande-Marlaska) hayan hecho lo propio en el Senado
0 K 20
makinavaja #2 makinavaja
Resumen de las explicaciones: Qué guapo soy y qué culito tengo!!!! xD xD xD xD xD
0 K 13
XtrMnIO #6 XtrMnIO
Sus explicaciones "la culpa es del gobierno por dejarnos las competencias".

Jamás se verá un pepetarra cargar con su responsabilidad.
0 K 13
#3 UNX
Ha sido el perro, y ahora además la izquierda trata de beneficiarse electoralmente con la desgracia.
Si llega a juicio: "se hizo lo que se pudo con los medios que había".
0 K 12
reithor #5 reithor
Dirá cuatro chorradas, echara balones fuera, y (lo más importante para el) a partir de entonces ya habrá dado explicaciones y la culpa será de yoko ono.
0 K 12
mariKarmo #7 mariKarmo
"Perro Xanxe culpa de todo yo pasaba por aquí".

Y ya está.
0 K 11
#4 Khanbaliq
A ver, explicaciones lo que se dice explicaciones, no va a dar, va a soltar una charlotada criticando al gobierno y diciendo que él lo ha hecho de puta madre, luego un poco de "y tú más", y más cositas.
0 K 7

menéame