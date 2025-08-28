Mañueco dará este viernes explicaciones en su peor momento por los incendios: una protesta a las puertas del parlamento y el 'feo' de los brigadistas

El presidente de Castilla y León es el primer barón del PP que dará la cara tras quemarse casi 400.000 hectáreas en España. Hará un llamamiento para "trabajar unidos" ante el fuego, aunque la oposición le recordará su criticada gestión. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá este viernes ante las Cortes autonómicas para dar explicaciones sobre su gestión en la ola de incendios que ha arrasado más de 140.000 hectáreas en su región en el último mes.