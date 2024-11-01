Manual de instrucciones del JumboTron, el mítico videowall modular analógico de Sony

He aquí el Manual de instrucciones del JumboTron [PDF], por aquello de que nunca sabes cuándo vas a poder necesitarlo. Y es que si alguna vez quieres una pantalla grande, pero grande, montar 90 módulos de unas 1.380 pulgadas puede ser una opción… si tienes el dinero para ello. En el manual se explican todas las características técnicas de esta pantalla gigante que perdió su casto nombre registrado™ para convertirse en una palabra normal y corriente: jumbotrón.