El manual de Gaza: las imágenes por satélite revelan la magnitud de la destrucción causada por Israel en el Líbano [ENG]  

Cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo, dos días después de que Israel y Estados Unidos iniciaran una guerra contra Irán, la operación israelí que se puso en marcha para destruir al grupo se convirtió rápidamente en una misión para arrasar amplias zonas del sur del Líbano. Mientras los aviones de combate israelíes llevaban a cabo ataques aéreos por todo el país, los soldados se apoderaban de más territorio en el sur. Las operaciones terrestres comenzaron a parecerse a las vistas en Gaza: excavadoras derribando edificios...
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Podéis ir haciendo scroll abajo para ver todas las imágenes. Una ciudad normal y corriente, como podría ser la tuya o la mía. Igual de desarrollada que nuestra sociedad. También salen fotos de gente, mujeres vestidas sin velo como mujeres occidentales (para los que se creen que viven todos en la edad de piedra y la mujer vive igual que en Afganistán).
Que cada uno opine lo que quiera.